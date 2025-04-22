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Собянин анонсировал уникальный проект для московских школьников

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Власти Москвы по случаю 80-летия Великой Победы организуют детские военно-спортивные палаточные лагеря. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, «уникальный для столичной системы образования проект стартует 1 июня».

Лагеря получат названия по именам выдающихся маршалов Советского Союза: «Жуков» будет действовать на территории полигона «Алабино», «Рокоссовский» — в парке «Патриот», «Василевский» — в Ногинском спасательном центре МЧС России.

«Профильные смены за лето посетят больше 4,5 тыс. детей из 7–10 классов — победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В общей сложности в течение лета будут организованы шесть двухнедельных смен. В лагерях дети пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, ознакомятся с основами топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины. Кроме того, ребят будут учить управлять беспилотниками и ориентироваться на местности.

Участие в программе бесплатное. Заявки можно подать через веб-версию электронного дневника «МЭШ» в разделе «Школа».

Ранее в апреле в Москве стартовал отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. Как сообщил Собянин, экспедиция пройдет в конце июля — начале августа и продлится около двух недель.

В общей сложности в проекте примут участие 14 школьников 9–11-х классов и студентов колледжей. Им предстоит отправиться на крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин. По словам мэра, «путешественники благоустроят территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков», а также «займутся научным волонтерством — изучат арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых».

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