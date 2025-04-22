Владелец зоопарка в Мариуполе рассказал подробности нападения тигра на сотрудника

Владелец зоопарка в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) Савелий 22 апреля рассказал «Известиям» подробности инцидента с нападением тигрицы на сотрудника учреждения.

«Она выскочила с берлоги и за шею, раз, перегрызла. <...> Она его не грызла, ничего, просто за шею схватила. Тело целое у него всё», — сказал мужчина.

Погибший, по словам владельца зоопарка, не был жителем Мариуполя и проработал в учреждении около трех месяцев. Он уточнил, что животных обеспечивали полноценным питанием и никаких проблем с содержанием тигров ранее не возникало.

О гибели сотрудника зоопарка сообщалось ранее в этот день. Следователи начали проверку по факту причинения смерти по неосторожности.