Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
Белый тигр напал на сотрудника зоопарка в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), от полученных ранений мужчина скончался. Об этом 22 апреля сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России.
«По предварительным данным, животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Следователи начали проверку по факту причинения смерти по неосторожности.
10 апреля техник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи. Аспид укусил мужчину, когда он зашел в террариум покормить рептилию.