Реклама
Прямой эфир
Общество
Четверых боевиков ВСУ осудили на сроки до 16 лет за преступления в Курской области
Мир
В МИД РФ указали на глубину падения ЕС из-за угроз политикам посещать Москву 9 Мая
Армия
Экипаж Су-34 ВКС РФ ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ
Общество
Синоптик спрогнозировал экстремальную жару в Москве до 23 апреля
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с грузовиками и легковушкой в Тверской области
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
Экономика
Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке
Политика
Путин примет участие в ПМЭФ-2025
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели
Мир
В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО
Мир
На Украине сообщили об участии своего кардинала в выборах папы римского
Происшествия
Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
Общество
Цискаридзе назвал смерть скульптора Церетели печальной вестью
Мир
Трамп пообещал сообщить о плане по Украине в ближайшие три дня
Общество
Зураба Церетели похоронят в Грузии
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 289 ДТП
Мир
Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной на своих условиях
Сюжет:

Сбежавшая из океанариума дельфиниха поселилась в акватории Севастополя

0
EN
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

У побережья Севастополя в Черном море поселилась дельфиниха-побирушка, которую подкармливают люди. Сотрудники центра «Безмятежное море» назвали ее Горгонзолой.

Дельфиниха не боится людей. К Севастополю она приплыла еще в 2019 году. Реабилитологи центра рассказали ИА SevastopolMedia, что два года назад самка была крайне измождена, ее ротовая полость изранена, а кожа поражена.

По словам профессора кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета Сергея Иванова, дельфиниха догадалась выпрашивать пищу у людей. Надежды на ее выживание у биологов не было, но пища от людей помогла Горгонзоле восстановиться.

Иванов объяснил, что, если млекопитающее близко подплывает к человеку, значит, оно раньше жило в океанариуме.

Со временем у Горгонзолы восстановятся охотничьи инстинкты и навыки. По примеру соседей по популяции она начнет сама ловить рыбу.

В начале апреля сообщалось, что в Севастополе стартовал процесс проектирования, а затем и строительства центра реабилитации дельфинов. Средства на покупку участка в 2 га земли собрали при помощи волонтеров. Добровольцы на протяжении восьми лет оказывали помощь дельфинам просто на берегу моря.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025