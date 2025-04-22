Сбежавшая из океанариума дельфиниха поселилась в акватории Севастополя

У побережья Севастополя в Черном море поселилась дельфиниха-побирушка, которую подкармливают люди. Сотрудники центра «Безмятежное море» назвали ее Горгонзолой.

Дельфиниха не боится людей. К Севастополю она приплыла еще в 2019 году. Реабилитологи центра рассказали ИА SevastopolMedia, что два года назад самка была крайне измождена, ее ротовая полость изранена, а кожа поражена.

По словам профессора кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета Сергея Иванова, дельфиниха догадалась выпрашивать пищу у людей. Надежды на ее выживание у биологов не было, но пища от людей помогла Горгонзоле восстановиться.

Иванов объяснил, что, если млекопитающее близко подплывает к человеку, значит, оно раньше жило в океанариуме.

Со временем у Горгонзолы восстановятся охотничьи инстинкты и навыки. По примеру соседей по популяции она начнет сама ловить рыбу.

В начале апреля сообщалось, что в Севастополе стартовал процесс проектирования, а затем и строительства центра реабилитации дельфинов. Средства на покупку участка в 2 га земли собрали при помощи волонтеров. Добровольцы на протяжении восьми лет оказывали помощь дельфинам просто на берегу моря.