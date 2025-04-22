СМИ сообщили о рекордных поставках российской нефти в Индию

Импорт российской нефти марки Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достигнуть 2,15 млн баррелей в день, что станет самым высоким показателем за последние два года. Об этом 22 апреля сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, это стало возможным, из-за того что цепочки поставок начали восстанавливаться после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в начале 2025 года.

«Российско-индийская торговля нефтью возвращается к почти нормальному уровню, поскольку цепочки поставок восстанавливаются, после того как санкции США потрясли отрасль в начале этого года», — уточняется в материале.

3 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Министерского мониторингового комитета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) заявил, что ситуация на мировом рынке нефти стабильная. Кроме того, вице-премьер поделился, что комитет сохраняет решение о начале восстановления добычи нефти с апреля 2025 года, однако «будет смотреть на ситуацию».