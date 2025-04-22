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СМИ сообщили о рекордных поставках российской нефти в Индию

Bloomberg: импорт российской нефти в Индию достигнет 2,15 млн баррелей в день
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Импорт российской нефти марки Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достигнуть 2,15 млн баррелей в день, что станет самым высоким показателем за последние два года. Об этом 22 апреля сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, это стало возможным, из-за того что цепочки поставок начали восстанавливаться после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в начале 2025 года.

«Российско-индийская торговля нефтью возвращается к почти нормальному уровню, поскольку цепочки поставок восстанавливаются, после того как санкции США потрясли отрасль в начале этого года», — уточняется в материале.

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