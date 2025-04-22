Российские ученые открыли способ добычи ценных металлов из промышленных стоков

Российские ученые создали инновационную технологию добычи ценных металлов из промышленных стоков, рассказали «Известиям» 22 апреля в Южном федеральном университете (ЮФУ).

Исследователи Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского (АБиБ ЮФУ) разработали уникальное сочетание электрохимических процессов и передовых технологий минерализации: на первом этапе специальная установка с электродами из диоксида свинца и нержавеющей стали извлекает ионы никеля (стратегически важного металла, широко используемого в различных отраслях промышленности), а последующая обработка инновационным минерализатором CaAl-900 обеспечивает полную нейтрализацию оставшихся опасных соединений.

В университете отметили, что экспериментальные результаты превзошли все ожидания. Технология демонстрирует беспрецедентную эффективность: 99,8% никеля возвращается в производственный цикл, а 99,1% вредных веществ превращаются в безопасные соединения. При этом качество очищенной воды полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам.

«Подобное исследование позволит гальваническим предприятиям соответствовать экологическим требованиям, экономить затраты за счет рекуперации никеля и способствовать устойчивому развитию отрасли. Для полномасштабного внедрения в промышленность необходимы дальнейшие испытания в больших масштабах, чтобы проверить стабильность и рентабельность метода в различных производственных условиях», — подытожил ведущий научный сотрудник АБиБ ЮФУ, руководитель международной лаборатории нанобиотехнологий Вишну Раджпут.

Ранее, 15 марта, в ЮФУ назвали «Известиям» перспективные направления технологического лидерства России. Одними из основных стратегически важных сфер, в которых РФ способна достичь технологического лидерства в ближайшие годы, могут стать наномедицина, малотоннажная химия, экологическая и продовольственная безопасность, а также глубокая переработка углеводородного сырья.