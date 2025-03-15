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Ученые раскрыли перспективные направления технологического лидерства России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Одними из основных стратегических направлений, в которых Россия может достичь технологического лидерства в ближайшие годы, могут стать наномедицина, малотоннажная химия, экологическая и продовольственная безопасность, а также глубокая переработка углеводородного сырья. Об этом 15 марта рассказали «Известиям» в Южном федеральном университете (ЮФУ) по итогам заседания Совета программы «Приоритет-2030».

Программа «Приоритет-2030» разработана Минобрнауки с целью сформировать к 2030 году в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

«Участие в программе не только укрепило наши позиции в научно-образовательной и социально-экономической сферах, но и позволило внести значительный вклад в решение стратегических задач технологического лидерства, стоящих перед страной уже сегодня», — рассказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.

Среди примеров уже успешно реализованных научных проектов, соответствующих наивысшим мировым стандартам и созданных на базе ЮФУ, можно привести Центр наукоемкого приборостроения, биогибридный программно-аппаратный комплекс детекции паров целевых веществ в сверхнизкой концентрации в воздухе, центры микрофлюидных технологий и малотоннажной химии, заключили в университете.

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Ранее, 4 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2036 году Россия может занять лидирующие позиции в области биоэкономики. По его словам, РФ обладает огромным потенциалом, а также значительными объемами и широким разнообразием биоресурсов, что создает существенное конкурентное преимущество.

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