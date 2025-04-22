Более 2 млрд рублей направят на дорожный ремонт в Хабаровске

На ремонт дорог в Хабаровске городские власти в 2025 году выделили 2,2 млрд рублей. Это на 700 млн рублей больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук на заседании президиума краевого правительства. Он отчитался о работе по содержанию улично-дорожной сети и рассказал о планах на предстоящий период.

По словам мэра, которые приводит ИА AmurMedia, перечень объектов для ремонта согласовали с общественными организациями, в том числе с теми, что представляют интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году администрация закупила за счет краевого бюджета 20 единиц спецтехники, что позволило обновить парк на 13%. В этом году запланирована закупка трех вакуумных подметально-уборочных машин и оборудования для обслуживания ливневой канализации.

Подрядчики уже приступили к гарантийному ремонту проблемных участков, отметил Кравчук. Также заключен договор с ФАУ «РОСДОРНИИ», эксперты которого будут проводить лабораторный контроль качества асфальтобетона еще на заводе. К контролю качества ремонта привлекаются и общественные организации.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае продолжается преобразование улично-дорожной сети крупнейших городов. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить более 21 км дорог местного значения.