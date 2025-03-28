Более 20 км дорог в Хабаровском крае обновят в 2025 году

В Хабаровском крае продолжается преобразование улично-дорожной сети крупнейших городов. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить более 21 км дорог местного значения.

ИА AmurMedia в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что начиная с этого года будут расширены границы реализации дорожного нацпроекта за счет включения в него «малых» городских агломераций. Так, в нацпроект впервые войдут Советская Гавань и Амурск. В этих населенных пунктах дорожные работы проведут на 18 объектах.

Агентство уточняет, что в Хабаровске в этом году продолжится ремонт двух ключевых объектов сезона. Речь идет о проспекте 60-летия Октября и путепроводе улица Ленинградская – Восточное шоссе. В Комсомольске-на-Амуре обновят 12 км дорожного полотна.

Основные работы начнутся в мае. Они продолжатся до наступления устойчивых минусовых температур в октябре.

В конце февраля сообщалось, что в Солнечном районе Хабаровского края отремонтировали мост через реку Левая Силинка. Ненормативное состояние объекта сотрудники прокуратуры зафиксировали в рамках проверки. В перечне указывалось, что на мосту осыпалось бетонное основание, повреждено дорожное покрытие, а ограждение и освещение отсутствуют.