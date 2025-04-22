Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Мир
В МИД РФ указали на глубину падения ЕС из-за угроз политикам посещать Москву 9 Мая
Мир
Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска
Общество
Синоптик спрогнозировал экстремальную жару в Москве до 23 апреля
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с грузовиками и легковушкой в Тверской области
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
Общество
Хуснуллин призвал регионы продумать меры по повышению объема строительства жилья
Политика
Путин примет участие в ПМЭФ-2025
Общество
Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае
Мир
В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО
Мир
СМИ сообщили о гибели более 20 человек из-за ударов Израиля по сектору Газа
Происшествия
Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
Общество
Цискаридзе назвал смерть скульптора Церетели печальной вестью
Мир
Трамп пообещал сообщить о плане по Украине в ближайшие три дня
Общество
Зураба Церетели похоронят в Грузии
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 289 ДТП
Мир
Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной на своих условиях

«Росатом» укомплектовал основным оборудованием второй реактор АЭС «Аккую»

0
EN
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специалисты «Росатома» завершили монтаж главных циркуляционных насосов на энергоблоке №2 атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которая строится в Турции. Об этом 22 апреля сообщили на сайте госкорпорации.

«Выполнив установку главных циркуляционных насосов, мы завершили монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока. Корпус реактора, парогенераторы, гидроемкости систем безопасности уже на своих местах», — заявил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Он добавил, что вскоре специалисты приступят к монтажу главного циркуляционного трубопровода, который объединит все компоненты энергоустановки.

Атомный трек: РФ и Монголия могут подписать соглашение об АЭС в 2025-м
Какие еще проекты в сфере энергетики обсуждают Москва и Улан-Батор

Ранее, 9 января, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что первый реактор АЭС «Аккую» планируют запустить в 2025 году. Введение в эксплуатацию всех четырех реакторов планируется к концу 2028 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025