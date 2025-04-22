«Росатом» укомплектовал основным оборудованием второй реактор АЭС «Аккую»

Специалисты «Росатома» завершили монтаж главных циркуляционных насосов на энергоблоке №2 атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которая строится в Турции. Об этом 22 апреля сообщили на сайте госкорпорации.

«Выполнив установку главных циркуляционных насосов, мы завершили монтаж основного оборудования реакторной установки второго энергоблока. Корпус реактора, парогенераторы, гидроемкости систем безопасности уже на своих местах», — заявил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Он добавил, что вскоре специалисты приступят к монтажу главного циркуляционного трубопровода, который объединит все компоненты энергоустановки.

Ранее, 9 января, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что первый реактор АЭС «Аккую» планируют запустить в 2025 году. Введение в эксплуатацию всех четырех реакторов планируется к концу 2028 года.