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Экономист не исключил энергетических проблем в Польше и Прибалтике

Экономист Остапкович: Польша и Прибалтика столкнутся с проблемами в энергетике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ожидаются возможные сложности в энергоснабжении Польши и стран Прибалтики. Хотя полного краха не следует ожидать, но проблемы неизбежны. Таким мнением в беседе с «Известиями» 22 апреля поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее сообщалось, что после выхода из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ Польша и Прибалтика погрузились в энергетический хаос, который может обернуться экономическим крахом.

«Мое оценочное мнение: краха никакого не будет, но то, что возникнут определенные энергетические проблемы, то конечно», — заявил Остапкович.

Он добавил, что государства смогут преодолеть трудности, в том числе благодаря поддержке Европейского союза (ЕС). Они смогут решить эти проблемы, возможно, за счет бюджетных средств, поскольку являются членами ЕС, и, следовательно, могут рассчитывать на помощь со стороны объединения.

По мнению специалиста, обстановка будет «неоднозначной», но не критической, так как страны совместно ищут решение возникающих проблем. Ситуация, безусловно, будет сложной, но не слишком тяжелой.

Он подчеркнул, что для реализации мер по разрешению энергокризиса потребуются дополнительные расходы, так как необходимо создать новые мощности и заключить новые соглашения. Для всего этого необходимы финансовые вложения. Следовательно, бюджет будет направлен на энергозамещение и поиск источников энергии.

«Это означает, что социальные выплаты сократятся, меньше средств будет направлено в экономику, а также уменьшится финансирование в сфере демографии», — подытожил Остапкович.

Энергетическая зависимость: Прибалтика не может найти способов обойтись без российского электричества
Цены на электричество продолжают расти

Страны Балтии отключились от совместной энергосистемы с Россией, существовавшей со времен СССР, 8 февраля. Выход Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области, отметили в пресс-службе системного оператора Единой энергетической системы.

Эстонское гостелерадио ERR 25 февраля сообщало, что после выхода из БРЭЛЛ Латвия, Эстония и Литва столкнулись с перебоями и ростом цен на электричество. Уточнялось, что энергия в странах Балтии стала в 60 раз дороже, чем, например, в Финляндии. При этом прибалтийские операторы энергосетей не признали связь цен на электричество с отключением от БРЭЛЛ.

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