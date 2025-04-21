После выхода из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ Польша и Прибалтика погрузились в энергетический хаос, который может обернуться экономическим крахом. Об этом 21 апреля сообщила газета Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Отмечается, что после отключения от БРЭЛЛ Польша сыграла ключевую роль для стран Балтии в обеспечении синхронизации через LitPol Link.

«Вместо обещанной безопасности и стабильности регион погружается в энергетический хаос, грозящий экономическим крахом», — говорится в материале.

Отмечается, что принятые меры привели к значительному росту цен на электричество и отопление в Польше и Прибалтике. NDP уточняет, что счета за электричество для польских семей выросли на 67% по сравнению с 2021 годом.

Страны Прибалтики отключились от совместной энергосистемы с Россией, существовавшей со времен СССР, 8 февраля. Выход Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области, отметили в пресс-службе системного оператора Единой энергетической системы.

Эстонское гостелерадио ERR 25 февраля сообщало, что после выхода из БРЭЛЛ Латвия, Эстония и Литва столкнулись с перебоями и ростом цен на электричество. Уточнялось, что энергия в странах Балтии стала в 60 раз дороже, чем, например, в Финляндии. При этом прибалтийские операторы энергосетей не признали связь цен на электричество с отключением от БРЭЛЛ.