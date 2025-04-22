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Росстандарт приостановил продажу в России грузовиков «Исток»

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приостановило действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС) № ТС RU E-RU.МТ35.01207, выданного в отношении грузовых автомобилей «Исток» типа 4749D, а также выдал производителю этих машин предписание о приостановке их продажи. Об этом 21 апреля говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В Росстандарте сообщили, что на основании требования Генпрокуратуры РФ ведомством была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в отношении завода-изготовителя данных машин. В ходе контрольных мероприятий было установлено, что грузовики марки «Исток» категории N1 не соответствуют целому ряду обязательных требований.

«Было выявлено искусственное занижение максимальной технически допустимой массы до 3500 кг, что влечет за собой с учетом массы базового шасси возможность перевозки груза массой всего лишь 150 кг (фактически такой грузовик может возить и возит грузы до 7000 кг). Данное нарушение вводит в заблуждение приобретателя (потребителя) относительно предназначения и предусмотренных безопасных условий эксплуатации такого транспортного средства», — говорится в сообщении Росстандарта.

Кроме того, были выявлены нарушения требований безопасности в отношении тормозных систем, креплений ремней безопасности и шумовых ограничений, в том числе с учетом особенностей эксплуатации транспортных средств категории N1.

«Фактически среднетоннажные грузовики (N2) «Исток», заявленные в качестве небольших грузовиков (N1), не ограничены во въезде в центр города, где, например, создают повышенные риски возникновения ДТП вследствие более протяженного тормозного пути и повышают шумовое загрязнение центра города», — отмечают в ведомстве.

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