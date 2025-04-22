Опубликована архитектура деловой программы ПМЮФ-2025

Девиз XIII Петербургского международного юридического форума — «Право: уроки прошлого для мира будущего».

Деловая программа форума будет представлена десятью тематическими блоками: «Время героев — право героев», «Эффективное право — эффективному государству», «Право и общество», «Цифровизация в праве», «Развитие законодательства», «Право и бизнес», «Международное право в меняющемся мире», «Разрешение споров», «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание» и «Экосистема: окружающая среда и право».

«По сложившейся традиции на площадке форума самые актуальные правовые вопросы будут обсуждаться с участием авторитетных российских и зарубежных юристов, государственных деятелей, представителей общественных организаций и предпринимательского сообщества. Такой открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща искать новые пути развития и укрепления правовых основ справедливого многополярного мира», — отметил министр юстиции Российской Федерации, председатель оргкомитета ПМЮФ Константин Чуйченко.

«Мы живем в эпоху больших изменений — технологических, геополитических, социальных, и именно право должно стать стабилизирующим фактором, инструментом гармонизации интересов, защиты человеческого достоинства и устойчивого развития. ПМЮФ уже является пространством стратегического диалога. Тут рождаются идеи, обсуждаются актуальные проблемы и важные исторические дилеммы. Но, даже обсуждая вопросы прошлого, не говоря уже об актуальных вопросах, мы закладываем прочный фундамент на будущее. Форум объединяет ведущих экспертов, законодателей, практиков, чтобы в атмосфере сотрудничества и взаимного уважения находить сбалансированные правовые решения, отвечающие всем современным вызовам», — добавил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков.

Кроме основной деловой повестки в программе ПМЮФ-2025 предусмотрены совещание министров юстиции, открытое заседание совета по совершенствованию третейского разбирательства по председательством министра юстиции РФ, лекция председателя Конституционного суда Российской Федерации, а также презентации новых правовых проектов. Традиционно в рамках форума состоится международный молодежный юридический форум (ММЮФ) — пространство для студентов-юристов и молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту и международному взаимодействию.

Проект архитектуры деловой программы размещен на официальном сайте форума.