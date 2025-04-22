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Обладатель Кубка Гагарина Юров покинул «Металлург» и перешел в «Миннесоту»

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данил Юров и хоккейный клуб (ХК) расторгли контракт. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе российской команды.

«21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в системе команды «Миннесота Уайлд», которая задрафтовала его в 2022 году», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клуба.

Уточняется, что «Металлург» сохранил за собой спортивные права на нападающего. При возвращении в КХЛ Юров снова будет играть в своем хоккейном клубе.

Юров — воспитанник школы «Металлурга», в сезоне-2023/24 стал обладателем Кубка Гагарина. В том же сезоне побил рекорд Владимира Тарасенко по количеству очков в регулярном чемпионате среди игроков КХЛ до 21 года, набрав 49 (21+28) баллов.

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Днем ранее россиянин Захар Бардаков подписал контракт на один год с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2024/25 за петербургский СКА 24-летний спортсмен набрал 35 очков (17+18) в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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