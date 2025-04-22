Власти обсуждают новый вариант использования материнского капитала. Предлагается вкладывать средства в продукты «семейных инвестиций». В декабре 2024 года Владимир Путин поручил проработать запуск программы сбережений. Семьи смогут вложить деньги в программу накопительного страхования жизни, сообщает телеканал «Известия».

Страховщики уверены, что инициатива позволит семьям с жильем сформировать долгосрочный капитал и приумножить средства. Сейчас чаще всего маткапитал используют для улучшения жилищных условий.

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