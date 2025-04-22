Минимум 13 человек погибли и 20 пострадали в ДТП в Пакистане
В Пакистане в результате ДТП с пассажирским фургоном по меньшей мере 13 человек погибли и еще 20 пострадали. Об этом 22 апреля сообщило издание «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Там отметили, что авария произошла в понедельник, 21 апреля, в районе Джамшоро, провинции Синд, на юго-западе страны.
«Пассажирский фургон, перевозивший более 30 человек, съехал с дороги и рухнул в овраг. Пассажиры возвращались домой после работы на пшеничных полях», — указано в публикации.
Предварительно, водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов.
По данным полиции, среди погибших было четверо детей. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медучреждение, но количество жертв может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии, уточняет «Синьхуа».
Накануне сообщалось, что в аварии с пассажирским автобусом в Таиланде не менее семи человек погибли и более 30 пострадали. По данным издания Naewna, у автобуса отказали тормоза, он врезался в прицеп, что привело к пожару. Были ли среди погибших или пострадавших граждане РФ, не уточняется.