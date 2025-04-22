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В МВД рассказали о защите от кибербуллинга

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 22 апреля рассказали о том, как защититься от кибербуллинга. По их словам, он особенно опасен для психического здоровья подростков.

«В России, по данным исследования Высшей школы экономики 2019 года, каждый четвертый школьник сталкивался с этим явлением», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов советуют блокировать людей, которые используют грубые высказывания. Также не стоит вступать в диалог с агрессором, а при получении угроз насилием необходимо обращаться в полицию.

Если злоумышленник прибег к публикации личной или компрометирующей информации без согласия человека, то тогда необходимо не пересылать и не сохранять «чувствительную переписку», а также различные материалы в мессенджерах. Сотрудники правоохранительных органов советуют хранить их в зашифрованных заметках с двухфакторной защитой.

При использовании в отношении человека троллинга следует не реагировать на него, а фиксировать доказательства. При нахождении фейкового аккаунта с использованием реальных данных человека для распространения ложных сведений или оскорблений необходимо жаловаться на страницу.

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Ранее, 10 апреля, сообщили, что из результатов опроса «Лаборатории Касперского» каждый десятый ребенок сталкивается с обидными сообщениями, мемами в интернете. Также для того, чтобы обидеть человека, прибегают к созданию групп и пабликов. По словам экспертов, оскорбления в Сети, если они происходят систематически, могут быть проявлением кибербуллинга или онлайн-травли.

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