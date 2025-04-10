Каждый десятый ребенок столкнулся с кибербуллингом в Сети

Каждый десятый ребенок получал обидные сообщения или мемы в интернете либо сталкивался с тем, что в Сети создают группы или паблики специально, чтобы его обидеть. Это следует из результатов опроса «Лаборатории Касперского», с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля. О том, что в подобной ситуации оказывались их друзья и знакомые, сообщили 18% детей.

Эксперты уточнили, что оскорбления в Сети, если они происходят систематически, могут быть проявлением кибербуллинга, или онлайн-травли. Ее последствия могут быть крайне негативными для психики ребенка. Так, из тех родителей, кто знает, что ребенок подвергался кибербуллингу, 25% отметили у него снижение самооценки, 21% — сильный стресс, еще 21% — замкнутость и уход в себя.

«Кибербуллинг отличается от «очной» травли двумя принципиальными характеристиками. Во-первых, онлайн-пространство анонимно, а анонимность, к сожалению, развязывает руки агрессорам, дает им больше возможностей. Во-вторых, в онлайне информация распространяется молниеносно, и человек в один момент оказывается под пристальным вниманием множества людей, знакомых и незнакомых, масштабы травли могут быстро и значительно увеличиваться», — отметила научный сотрудник Института образования ВШЭ Мария Новикова.

Эксперты уточнили, что половина из тех детей, которые столкнулись с оскорблениями в сети, пытались справиться с проблемой самостоятельно, 43% — обратились за помощью к родителям. Взрослые стараются поддержать их разными способами: 59% оказали им моральную поддержку, 53% — посоветовали, как общаться с обидчиками, 33% — обратились в школу, 24% — сами разговаривали с агрессорами. Более половины (57%) тех детей, которые обратились за помощью к родителям, признали, что это помогло им решить проблему.

«Первое, что нужно сделать взрослому, чей ребенок столкнулся с кибербуллингом, — успокоиться. Необходимо зафиксировать признаки травли, желательно сделать скриншоты и заверить их у нотариуса или юриста. Лучше всего сразу фиксировать всё, что происходит, и обращаться в администрацию школы, если речь идет о травле со стороны одноклассников или других учеников той же школы, в случае угроз жизни и здоровью — в правоохранительные органы», — объяснила директор онлайн-школы Европейской гимназии Анна Цепляева.

По ее словам, можно также обратиться в службу поддержки площадки, на которой происходит кибербуллинг, если это игра или социальные сети. Также родитель должен поговорить с ребенком и объяснить, что из этой ситуации можно выбраться и у них получится найти правильное решение. Ребенок может дополнительно разобрать эту историю с психологом.

Эксперты обратили внимание на то, что одной из новых угроз цифровой среды становится травля с использованием дипфейков — технологий, позволяющих создавать поддельные, но убедительные изображения, видео и аудио с помощью нейросетей.

«Дипфейки получают всё большее распространение. Поэтому очень важно уже сейчас учиться распознавать их. Хорошо бы, чтобы родители и учителя рассказывали детям о рисках, связанных с искусственным интеллектом, а также учили их защищать свою цифровую идентичность — настраивать приватность в соцсетях, осознанно относиться к публикации личных фото и быть осторожными при использовании ИИ-инструментов», — подчеркнул руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в 2024 году россияне чаще всего сталкивались с мошенническими звонками якобы от имени служб безопасности банков. Об этом рассказали 22,4% опрошенных, следует из результатов опроса компании RED Security. Кроме того, злоумышленники притворялись представителями телеком-операторов (21,7%) и силовых ведомств (13,8%).