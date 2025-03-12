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Названы самые распространенные схемы мошенничества

Опрос: 22% россиян чаще всего сталкивались с мошенническими звонками из банков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В 2024 году россияне чаще всего сталкивались с мошенническими звонками якобы от имени служб безопасности банков. Об этом рассказали 22,4% опрошенных, следует из результатов опроса компании RED Security, с которыми ознакомились «Известия» 12 марта.

Кроме того, злоумышленники притворялись представителями телеком-операторов (21,7%) и силовых ведомств (13,8%). Помимо имитации деятельности этих организаций, мошенники за последний год часто выдавали себя за представителей различных государственных органов, муниципальных служб (11,9% случаев) и администраций соцсетей (11,5% звонков). Реже всего пользователи получали обращения от имени «Почты России» (4,7% случаев).

Эксперты выяснили, что в 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т.п.). Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 24,6% случаев — платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).

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Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы, прочие признались, что понесли ущерб от действий аферистов. В результате этого 18,1% россиян подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% остались без хранившихся на счетах денежных средств, говорится в результатах опроса.

При этом почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников, но 45% подключили дополнительную защиту (антиспам и двухфакторную аутентификацию), 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

Руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин отметил, что, несмотря на активную работу государства и правоохранительных органов по защите россиян от цифрового мошенничества, число людей, попадающихся на удочку аферистов остается высоким.

«В этом вопросе значимую роль может сыграть бизнес, который с каждым годом всё ощутимее страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден вкладываться в повышение киберграмотности персонала. Причем если крупные компании уже не первый год занимаются этим вопросом, то в ближайшем будущем мы ожидаем рост востребованности решений по повышению киберграмотности сотрудников со стороны среднего и малого бизнеса. Таким образом бизнес может ощутимо повысить уровень осведомленности граждан в борьбе с мошенничеством», — добавил он.

Накануне в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде сообщили «Известиям», что в прошлом году 7,7 тыс. человек обратились в центр. Юристам удалось вернуть пострадавшим свыше 31 млн рублей. Подавляющее большинство обращающихся — это жертвы мошенников. В 2024-м их количество достигло почти 6 тыс. человек.

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