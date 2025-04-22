Один ребенок погиб и один пострадал при пожаре в Сургуте
В Сургуте в результате пожара один ребенок погиб и один пострадал. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Как отметили в ведомстве, сообщение о возгорании в бане в СОТ «Виктория» поступило в 4:28 (2:28 мск).
«Двое пострадавших детей переданы в карету скорой помощи. К сожалению, позже медики констатировали смерть одного из детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате пожара была повреждена электропроводка. К тушению привлекались восемь единиц техники и 26 человек, в том числе сотрудники МЧС РФ. Причина возгорания устанавливается.
Ранее, 20 апреля, сообщалось, что в частном доме в Астрахани произошел пожар, в котором погибли пятеро детей. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела детей в возрасте от четырех до 11 лет. Мать погибших отсутствовала дома, уточнили в ведомстве.