При пожаре в частном доме в Астрахани погибли пять детей
В частном доме в Астрахани произошел пожар, в котором погибли пятеро детей. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в региональном СУ СК.
«В ходе проверки установлено, что в [03:20 мск] апреля произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
После ликвидации пожара пожарные обнаружили тела пятерых детей в возрасте от четырех до 11 лет. Мать погибших детей отсутствовала дома, уточнили в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 17 апреля, в результате возгорания в частном доме населенного пункта Сосново погибли четыре ребенка. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.