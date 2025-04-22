Жителя Иркутской области приговорили к семи годам колонии за пропаганду терроризма

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Иркутской области к семи годам колонии за пропаганду терроризма. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе инстанции.

По данным следствия, мужчина публиковал в Telegram призывы к терроризму и деятельности, направленной против безопасности России, а также текстовые сообщения, содержащие пропаганду террористических организаций.

«Суд назначил Коновалову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок семь лет <...> и с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев», — указано в Telegram-канале Второго Восточного окружного военного суда.

Уточняется, что подсудимому также в течение трех лет запрещено заниматься электронной перепиской и отправкой сообщений в интернет-мессенджерах.

18 апреля сообщалось, что жителя Московской области приговорили к семи годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности. Отмечается, что 50-летний Мельников А. разместил в социальной сети содержащие признаки оправдания терроризма изображения и комментарии к ним.