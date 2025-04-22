Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Махачкале
Хлопок газовоздушной смеси произошел в 10-этажном жилом доме в Махачкале, в результате чего пострадали два человека. Об этом 22 апреля сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Дагестан.
По данным ведомства, инцидент произошел на 10-м этаже панельного дома, последующего возгорания при этом не было, эвакуация жильцов не потребовалась.
В результате произошедшего пострадали два человека, они были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского, уточнили в МЧС.
В ведомстве добавили, что обрушений из-за хлопка зафиксировано не было, были повреждены лишь две оконные рамы. На месте происшествия работают 30 специалистов и девять единиц техники.
В городе Камышлове Свердловской области 31 марта произошел хлопок газовоздушной смеси на заправке, в результате чего погиб мужчина. Уточнялось, что причиной хлопка могло стать скопление газов в неиспользовавшемся подвальном помещении, говорится в заявлении ведомства.