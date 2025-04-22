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Психолог рассказал о причинах срыва на близких после тяжелого дня

Психолог Самбурский: мы срываемся на близких из-за замещенной агрессии
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Фото: Getty Images/PixelsEffect
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Люди часто после тяжелого дня могут срываться на близких, которые в этом не виноваты. О причине этого 22 апреля рассказал «Газете.Ru» психолог Станислав Самбурский.

«Это механизм замещенной агрессии. Когда наш мозг, как бы «по пути наименьшего сопротивления», направляет эмоции не туда, где был реальный источник стресса, а туда, где безопаснее выплеснуть. Это не про слабость. Это про выученные реакции», — объяснил он.

Самбурский привел в пример исследование ученых на крысах, которое объяснило человеческие реакции. В рамках эксперимента крыс били током, после чего те кусали соседей по клетке, а не ученых и провода. Делали они это, потому что не могли дать сдачу источнику боли. Другая группа крыс выполняла задание и получала за это награду. Когда после задания их не наградили, то они тоже начали кусать соседей. По словам психолога, так и работает замещенная агрессия, а из-за того что человек тоже является социальным существом, если не отследить, откуда пришла злость, то можно начать «кусать» близких. Психолог также привел похожий случай из практики.

«Анна, 38 лет, работает в крупной компании. Занимает хорошую позицию, но начальник — человек с острым языком и тяжелым характером. После особенно напряженного дня, когда отчет «разнесли в пух и прах», Анна пришла домой и накричала на мужа. Он растерялся, а потом ответил грубо. Итог — ссора, обиды и ужинать пошли по одному. В кабинете она плакала: «Я не понимаю, почему я такая злая. Я люблю его». Мы стали разбирать. Оказалось, злость была не на мужа, а на унижение, которое она почувствовала днем. Но муж — ближе и безопаснее. Он не уволит. Он не станет кричать в ответ. Он просто обидится. Понимание этого стало началом большого процесса. Анна научилась ловить свою раздраженность до того, как она выходит наружу. Стала устраивать себе «декомпрессию» перед домом. И дома стало тихо», — рассказал психолог.

Самбурский подчеркнул, что чашка, стоящая не на своем месте, почти никогда не является настоящей причиной агрессии. За ней чаще всего стоит целый день невыносимой нагрузки, обид и чувства, что «мне не хватает сил быть хорошим». В этом помогает интроспекция, которая не требует медитации в позе лотоса. Это может быть короткий внутренний диалог: почему я сейчас раздражен? Что меня на самом деле расстроило? Что бы я хотел сделать с этой эмоцией — но безопасным способом?

Психолог также дал рекомендации, как бороться со срывами. Для этого необходимо до прихода домой посидеть в машине, на лавочке минут 20 или выйти на одну остановку раньше. Также можно создать ритуал «переключения» с помощью чашки чая, расслабляющей музыки или сериала в телефоне.

«Договоритесь о «периодах тишины». Например, «мне нужно 20 минут тишины после работы». Это граница. И это честно. Лучше уйти на 20 минут, чем потом срываться. И устройте себе «день без обязательств». Особенно если вы женщина. Дом, дети, работа, ожидания общества — всё это складывается в ком. Разрешите себе один день, когда вы никому ничего не должны. Это не прихоть. Это профилактика эмоционального выгорания», — подчеркнул эксперт.

По его словам, главное понять, что мы не злые, а просто уставшие, но можем быть другими. Важно помнить, что срыв — это сигнал, что организм перегружен. Нужно научиться его слышать не во время крика, а раньше, тогда будет возможность не «кусать» близких, а наоборот — стать рядом с тем, кто умеет быть теплым, даже когда трудно.

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Психосоматолог Екатерина Тур рассказала 18 апреля, что стресс может вызвать различные физические заболевания. Только стоит немного попереживать, поволноваться сверх обычного, и начинает болеть голова, вдруг появляется насморк, простуда, скручивает живот. Она также добавила, что всегда важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».

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