В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь с грозой в Москве 22 апреля
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, а ночью температура может упасть до +7.
Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 2–10 м/c.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 21 апреля рассказал о резком похолодании в четверг. Уточняется, что температура воздуха опустится на 10 градусов и будет составлять +15...+20 градусов.