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В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь с грозой в Москве 22 апреля

Гидрометцентр: в Москве 22 апреля ожидается дождливая погода, местами гроза
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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, а ночью температура может упасть до +7.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 2–10 м/c.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 21 апреля рассказал о резком похолодании в четверг. Уточняется, что температура воздуха опустится на 10 градусов и будет составлять +15...+20 градусов.

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