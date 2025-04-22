Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве к выходным

В Москве ожидается значительное похолодание, в субботу, 26 апреля, температура понизится до +8 градусов из-за западных и северо-западных воздушных масс. Об этом 22 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что теплая июльская погода сохранится до среды, 23 апреля, включительно. При этом с четверга в Московский регион начнут поступать западные и северо-западные воздушные массы, которые понизят температуру днем до +17 градусов в столице и до +21 градусов в области.

В пятницу, 25 апреля, ожидается еще большее похолодание, погода станет майской, а дневная температура ожидается в районе +15...+16 градусов, ночная — до +11 градусов.

«И только в субботу возвращение к апрельской погоде, но возвращение заметное. Уже ночью +4…+8 градусов. А дневные температуры — +8...+13. Эта температура на 1 градус ниже нормы», — сказал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

По словам синоптика, в воскресенье в столице ночью ожидается температура до +5 градусов, а в Московской области — до +2 градусов. Он также добавил, что такая погода является нормой для апреля и резкого потепления в ближайшее время ожидать не стоит.

«Нельзя сказать, что это мартовская погода. Нет, это апрельская. Это просто характеристика того, как мы возвращаемся из суперэкстремальной ситуации в нормальную жизнь», — заявил Вильфанд.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 21 апреля рассказала «Известиям», какая погода ждет москвичей на неделе с 21 апреля. По ее словам, к выходным ожидается существенное понижение температуры. По субботу включительно будет временами дождь, но 27 числа может начинаться и мокрый снег. Однако, она утверждает: это не означает, что снег ляжет на поверхность земли.