NYT рассказала о планах властей США добиться разделения Google

Министерство юстиции США добивается разделения американской корпорации Google, стоимость которой оценивается в $1,81 трлн, чтобы устранить ее монополию в сфере интернет-поиска. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT).

Одним из ключевых требований властей стала принудительная продажа веб-браузера Chrome, поскольку он играет ключевую роль в привлечении пользователей к поисковику Google. Слушания по делу продлятся три недели, говорится в публикации.

Уточняется, что первый иск против Google был подан еще в 2020 году. Позже, в 2023-м, было доказано, что компания заключала многомиллиардные сделки с производителями устройств и браузеров для установки своего поисковика по умолчанию. В частности, только в 2021 году Google потратил $26,3 млрд на такие соглашения с Apple и Samsung.

В Google с обвинениями не согласны и заявляют, что пользователи выбирают их поисковик добровольно из-за его качества. Компания также подчеркнула, что постоянно инвестирует в улучшение своего продукта.

Решение суда ожидается к концу лета. Оно может повлиять не только на будущее Google, но и на расстановку сил в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта, где компания конкурирует с Microsoft, OpenAI и Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Агентство Reuters еще в ноябре прошлого года рассказало о том, что минюст США через суд потребовало, чтобы владеющая Google корпорация Alphabet продала браузер Chrome для борьбы с ее монополией в сфере онлайн-поиска. Тогда предлагалось запретить Google повторно выходить на рынок браузеров в течение пяти лет, покупать конкурентов и заключать контракты по установке поисковой системы по умолчанию на мобильных устройствах.

Телеканал CNBC сообщил 16 апреля, что в Великобритании против Google подали иск на £5 млрд ($6,6 млрд) за злоупотребление «полным доминированием» в поиске. Уточнялось, что иск направили в британский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции от лица сотен тысяч организаций, которые прибегали к услугам поисковой рекламы Google с 1 января 2011 года до момента подачи документа.