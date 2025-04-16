В Британии против Google подали иск на $6,6 млрд из-за «доминирования» на рынке

В Великобритании против Google подали иск на £5 млрд ($6,6 млрд) за злоупотребление «полным доминированием» в поиске. Об этом 16 апреля проинформировало CNBC.

«Google в Великобритании предъявили иск о возмещении возможного ущерба в размере 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд) в связи с обвинениями американского технологического гиганта в злоупотреблении своим «почти полным доминированием» на рынке онлайн-поиска с целью повышения цен», — говорится в публикации.

Иск направили в британский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции от лица сотен тысяч организаций, которые находятся в Великобритании и прибегали к услугам поисковой рекламы Google с 1 января 2011 года до момента подачи документа.

Уточняется, что ранее компания работала с производителями телефонов для установки Google Search и браузера Chrome на устройства Android. Она также оплатила компании Apple миллиарды долларов за установку Google в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере Safari.

«Потребители и рекламодатели используют Google, потому что он полезен, а не потому, что нет альтернатив», — сообщил представитель Apple.

7 марта в пресс-службе судов общей юрисдикции сообщили, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей. Согласно информации корреспондента «Известий», компания не удалила рекламу алкогольной продукции, что поспособствовало склонению несовершеннолетних детей к противоправной деятельности.