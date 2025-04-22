Сотрудники МИСИС получили новый материал из нитрида бора, который также называют «белым графитом». Он способен вместить в три раза больше водорода, чем самые емкие на сегодня металл-органические каркасы (пористые полимеры), и практически на порядок превышает возможности активированного угля, который тоже используют сейчас для этих целей.

Использование «белого графита» даст возможность размещать больше водородного топлива в автомобиле и, следовательно, увеличить его запас хода. При этом для производства материала не нужны дорогостоящие реактивы и организовать его промышленное производство не трудно. Для того чтобы увеличить объем впитываемого газа, разработчики намеренно создали в структуре нитрита бора дефекты, где может размещаться водород.

«Раньше считалось, что сорбция водорода тем больше, чем больше удельная поверхность материала. Мы выяснили, что есть еще один параметр, влияющий на поглощение водорода, — атомные вакансии, то есть дефекты структуры. Для их создания мы синтезировали наночастицы нитрида бора вместе с атомами углерода и кислорода, а затем удалили часть этих атомов из структуры путем обработки в водороде при высокой температуре», — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Андрей Матвеев.

Водородная энергетика может стать экологически чистой заменой традиционной углеводородной. В соответствии с концепцией ее развития в РФ к 2030 году до 10% пассажирского транспорта должно работать на водороде.

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С первого газа: «белый графит» поможет электрокарам ездить втрое дольше