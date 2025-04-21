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В Севастополе откажутся от street и avenue

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В Севастополе откажутся от употребления некоторых иностранных слов на вывесках. Новую форму табличек утвердил департамент архитектуры, сообщает пресс-служба городского правительства в понедельник, 21 апреля.

Приказ предусматривает, что на адресных указателях не будут переводить на английский слова «улица», «проспект» и прочие. То есть street и avenue исчезнут, пишет ИА SevastopolMedia. Будет применяться транслитерация: ulica, prospekt.

Ранее сообщалось, что в Севастополе разработали дизайн-код города, которому должны соответствовать все новые здания. Это набор инструментов, необходимых при ремонте, строительстве и реконструкции домов, элементов благоустройства и при оформлении витрин.

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