Свой дизайн-код появился у Севастополя
Правительство Севастополя приняло дизайн-код города. Требованиям этого документа должны соответствовать все новые здания. При разработке концепции учитывался исторический архитектурный концепт Севастополя как белокаменного города. Все решения по колористике теперь должны быть основаны на этом принципе.
По словам губернатора Михаила Развозжаева, которые приводит ИА SevastopolMedia, дизайн-код — это набор инструментов, которые необходимы при ремонте, строительстве и реконструкции домов, зданий, элементов благоустройства и при оформлении витрин. Ему должны соответствовать все новые объекты, возводимые в Севастополе.
В документе говорится, что существующие здания разделят на 10 морфотипов: от дореволюционной восстановленной застройки до общественно-деловых объектов постсоветского периода. 10 зон предусмотрено и для будущих объектов. Речь идет об исторических, среднеэтажных, многоэтажных, индивидуальных жилых, общественных зонах.
Территорию города разделят на районы, к каждому установят требования к внешнему виду зданий, цветовой гамме элементов благоустройства. Последние тоже должны соответствовать своей типологической зоне: от ядра общественного центра до природной среды. Это затрагивает ограждения, уличную мебель, детские и спортивные площадки и даже урны. Кроме того, определено, как должны выглядеть и освещаться витрины.
Если дизайн-код не соблюден или отсутствует одобрение архсовета, в разрешении на строительство власти откажут, а если объект уже построен или его реконструировали, будет отказано во введении в эксплуатацию.
Дизайн-код в 2024 году одобрил архитектурно-художественный совет. Теперь изменения должны внести в правила землепользования и застройки. Карты зон появятся на портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Агентство напоминает, что в феврале в Севастополе приняли закон о генплане города. Он разработан сроком на 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года. Документ не могли утвердить 10 лет.