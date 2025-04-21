Ставропольский врач рассказал об опасности орехов для детей
Орехи полностью противопоказано давать маленьким детям, заявил заведующий детским эндоскопическим отделением Ставрополя Роман Шолом. Он также поделился реальным случаем из врачебной практики.
По словам медика, если ребенок поперхнется орехом, тот обязательно попадет в дыхательные пути, что очень опасно для здоровья. А батарейка или монета несут меньшую угрозу, поскольку чаще всего попадают в желудок и их проще достать, отмечает врач.
Шолом рассказал о ребенке из Минеральных Вод, который ел чурчхелу и поперхнулся орехами, из-за чего получил баротравму. Мальчика доставили в реанимацию и заинтрубировали, чтобы он смог как-то продышаться.
«В итоге у него была закрыта треть трахеи, левый главный бронх, правый главный бронх, нижний долевой бронх справа, средняя доля справа, то есть он вообще не дышал», — пояснил заведующий, его цитату приводит ИА StavropolMedia.
Врач собрал всё оборудование и поехал в город, чтобы спасти ребенка. Медику удалось достать из бронхов все инородные тела. Мальчик пережил длительное кислородное голодание и мог остаться инвалидом.
Ранее в апреле сообщалось, что российские врачи провели успешное многоэтапное лечение ребенку с крайне редким течением тяжелого заболевания — поздней реактивацией ретинопатии недоношенных.