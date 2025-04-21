Синоптики спрогнозировали похолодание к выходным в Псковской области
Синоптики спрогнозировали понижение температуры в выходные в Псковской области. В регионе ожидается +8 градусов.
22 апреля в Псковской области ночью температура составит +4…+9 градусов, днем ожидается до +20 градусов, на юге до +23 градусов. Однако к конку недели будет холодать. В субботу и воскресенье днем ожидается +8 градусов. Об этом пишет Псковская лента новостей.
На следующей неделе ожидается около +12 градусов. Возможны небольшие дожди.
Ранее синоптики спрогнозировали аномальные ливни с мокрым снегом в выходные в Московской области. Холодные воздушные массы принесут северные ветры.