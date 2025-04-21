Синоптик предупредил москвичей об аномальных ливнях 26 апреля

В субботу, 26 апреля, в Москве ожидаются аномальные ливни, также возможен мокрый снег. Об этом 21 апреля проинформировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит +5…+10, вечером похолодает до 0…+5», — рассказал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, интенсивность ливней достигнет 32 мм, что составляет 86% от месячной нормы. В течение суток вместе с дождем может идти мокрый снег.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 21 апреля рассказал о резком похолодании в четверг. Уточняется, что температура воздуха опустится на 10 градусов и будет составлять +15...+20 градусов.