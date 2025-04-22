Китай испытал неядерную водородную бомбу. Что нужно знать

Китай провел успешные полевые испытания принципиально нового оружия. Информация об этом в прессе появилась 20 апреля. Что представляет собой новая китайская бомба, получит ли это оружие применение на поле боя и зачем Китаю вооружаться — в материале «Известий».

Бомба на основе водорода

• Китайские исследователи провели контролируемые полевые испытания неядерной бомбы на основе водорода. Взрывное устройство весом 2 кг при детонации создало огненный шар температурой более тысячи градусов по Цельсию — такой нагрев приводит к расплавлению латуни и алюминиевых сплавов. Бомба разработана Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации(CSSC) — одним из крупнейших военных подрядчиков Китая, производителем подводных оружейных систем.

• Новое взрывное устройство использует твердотельный накопитель на основе гидрида магния. В этом материале содержится больше водорода, чем в баллоне под давлением, а именно благодаря водороду обеспечивается мощность взрыва: при активации бомбы гидрид магния разлагается под действием тепла и высвобождает газ, который вспыхивает и может гореть продолжительное время. В ходе испытаний водород горел дольше 2 секунд, при том что эквивалентный заряд тротила дает вспышку продолжительностью 0,12 секунды.

• Использование гидрида магния позволяет контролировать мощность взрыва. В серии экспериментов оценивалось и направленное действие оружия. Его сила взрыва составила всего 40% от сопоставимого взрыва тротила, но выделяемое тепло намного превосходит эффект тротилового взрыва и действует как цепная тепловая реакция, которая может продолжаться до исчерпания топлива. Жар может покрывать большую территорию, уничтожая рассеянные силы противника, военную технику и беспилотники, в то время как энергия взрыва будет сконцентрирована в одной точке, например на повреждении крупного объекта инфраструктуры.

• Технически новое китайское оружие нельзя назвать водородной бомбой, потому что вместо термоядерной реакции механизмом действия является химическое горение. Оружию требуется минимум энергии для воспламенения, но при этом оно обеспечивает широкий радиус поражения и быстрое распространение пламени. Такая бомба не попадает под ограничения ядерных договоров, что позволяет Китаю продолжать разработки.

• Изначально гидрид магния был разработан для мирных целей. Он предназначен для обеспечения экологически чистой электроэнергией и теплом удаленных жилых районов, не подключенных к электросети. Производство гидрида магния считалось сложным и опасным, но Китай нашел способ удешевить и обезопасить производство и теперь может производить на заводе в провинции Шэньси до 150 т вещества в год.

Перспективы применения

• Пока неизвестно, планирует ли Китай применять новое оружие на поле боя и когда оно поступит на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Но сам факт испытаний говорит о том, что Китай опередил конкурентов и разрабатывает принципиально новый класс термического оружия. По сути это вспышка водорода, но испытания продемонстрировали большую мощность взрывного устройства, поэтому перспектива применения таких боеприпасов возможна.

• Технически новое китайское оружие нельзя назвать водородной бомбой, потому что вместо термоядерной реакции механизмом действия является химическое горение. Оружию требуется минимум энергии для воспламенения, но при этом оно обеспечивает широкий радиус поражения и быстрое распространение пламени. При этом оно не подпадает под ограничения ядерных договоров, что позволяет Китаю продолжать разработки.

Почему Китай вооружается

• Китай и США являются крупнейшими торговыми партнерами и при этом — экзистенциальной угрозой друг для друга. Подготовка к войне с Китаем — общая линия для всех президентов США, независимо от того, какую партию они представляют, и сейчас администрация действующего президента США Дональда Трампа стремится выйти из конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, чтобы сконцентрировать силы на противостоянии в том числе Китаю.

• Причиной военной конфронтации между США и Китаем является остров Тайвань, который имеет развитую многоотраслевую экономику, является мировым лидером в производстве полупроводников и важным торговым партнером США. Вашингтон импортирует тайваньскую электронику и продает острову оружие, поскольку Тайвань настаивает на собственном суверенитете, вопреки формуле «одного Китая», которой придерживается КНР.

• В ожидании недружественных действий со стороны США Китай активно наращивает собственное вооружение и ведет разработки нового оружия. В 2024 году КНР заявил о создании новой усовершенствованной системы ПВО HQ-19, которая способна обнаруживать и сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты. По своим характеристикам китайская ПВО может превзойти лучшие американские разработки.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: