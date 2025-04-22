При своем параде: в «Мире танков» ко Дню Победы появится Красная площадь

Компьютерная сетевая игра «Мир танков» (до 2022 года — World of Tanks) 30 апреля выпустит обновление специально к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «Ангар», то есть ключевое место перед началом сражения, будет выглядеть как Красная площадь второй половины 40-х годов. При этом часы на Спасской башне будут указывать, что до начала парада осталось пять минут, а на брусчатке будет стоять техника, сделанная по моделям реальных машин того времени . Об этом и о других подробностях большого праздничного жеста «Известия» узнали, пообщавшись с российским разработчиком игры ГК «Леста Игры».

Праздничный «ангар» ко Дню Победы

Как сообщили «Известиям» издатели игры «Мир танков», новый «ангар» не привязан к конкретной дате, но воссоздает атмосферу празднования 9 Мая в период 1945–1960 годов. Основная точка обзора — центр Красной площади, где замерла боевая техника, готовая к торжественному прохождению. «Чистое голубое небо, мягкий солнечный свет, обилие праздничных украшений — всё это передает чувство радости и особенного трепета», — считают в компании «Леста Игры».

Фото: Пресс-служба ГК "Леста Игры"

— Великая Победа была завоевана благодаря беспримерному мужеству и самопожертвованию советского народа, который заплатил за нее огромную цену — более 26 млн человеческих жизней, — напоминает операционный директор «Мира танков» Борис Синицкий. — Мы хотим почтить память всех тех героев, чьи жизни были отданы ради свободы нашей Родины. Мы вспоминаем тех, кто заслуживал пройти парадным строем по Красной площади, но, увы, не дожил до этого дня. Наш новый «ангар» стал символом подвига всего народа, который освободил мир от нацистской угрозы. Мы гордимся возможностью соприкоснуться с этой великой историей вместе с миллионами наших игроков.

Как узнали «Известия», команда работала не покладая рук почти четыре месяца, чтобы добиться впечатляющего результата: аудитория игры — более 2,5 млн игроков в месяц в России и Белоруссии, это очень требовательная аудитория. Кроме того, любые огрехи в воссоздании такого символически значимого хронотопа отзовутся большими имиджевыми потерями, понимают в компании, где над боями «танчиков» на самом деле годами работают профессиональные историки-архивисты, а минский и питерский офисы «Лесты» завалены старыми фотографиями, альбомами, черновиками и даже аутентичными кинопленками с хрониками.

Фото: Пресс-служба ГК "Леста Игры"

Поэтому одной из самых сложных задач стала работа над детализацией. Штатные историки компании должны были достоверно воссоздать атмосферу Парада Победы 1940-х годов, послевоенной Москвы, опираясь на архивные документы, фото- и видеоматериалы, а также на заслуживающие доверия исторические исследования.

Специалисты изучили записи из Российского государственного архива кинофотодокументов и Центрального архива Министерства обороны РФ. Помогла богатая экспозиция Музея отечественной военной истории в Падиково с аутентичными образцами военной формы Красной Армии. Потому что в «ангаре» не только техника, но и люди, военнослужащие, одетые точно в такую же форму, что участники тех парадов . Затем эту информацию историки передали художникам, чтобы те могли отобразить мельчайшие детали с максимальной точностью.

Всего в «ангаре» можно увидеть четыре группы военных: пехотинцев, танкистов, летчиков и моряков. Каждый элемент их одежды — от кроя гимнастерок до расположения орденов на мундирах — соответствует историческому периоду.

Фото: пресс-служба ГК «Леста Игры»

Впрочем, художники достоверно изобразили не только военных, но и обычных граждан, праздновавших Победу. Их можно увидеть на трибунах «ангара». Для того чтобы воссоздать их образ, историки изучили советскую периодику и фотоматериалы по истории гражданской одежды.

Источники «Известий» в игровой индустрии говорят, что для воссоздания Красной площади в игре «Лесте» наверняка пришлось согласовывать структуру локации и ее наполнение с ФСО и другими правительственными органами. Этот процесс мог занять даже больше времени, чем собственно создание локации, и потребовать больших ресурсных вложений. В самой компании это не подтверждают, но и не опровергают. Источники «Известий» говорят, что просто так создать в игре копию Красной площади никому бы не дали. Более того, они не понимают, как «Лесте» вообще удалось реализовать этот проект.

Как выглядит «ангар» к 9 Мая

Первое, что видит игрок, — танк на фоне Покровского собора и Спасской башни. Этот угол обзора выбран не случайно, говорят художники «Лесты». Именно такой ракурс с узнаваемыми архитектурными символами России сразу создает ощущение масштаба события и его исторической значимости.

Каждая боевая машина соответствуют реальным прототипам времен Великой Отечественной войны. Техника стоит не статично, а представлена в виде живой сцены подготовки к параду — танки выстроены в ряд, словно ожидая начала торжественного прохождения. Среди представленных моделей — Т-34-85, ИС-2, ИСУ-152, Т-34, КВ-1.

Фото: пресс-служба ГК «Леста Игры»

Некоторые из них расположены на постаментах. По мысли авторов игры, эти машины не просто экспонаты, а настоящие фронтовики, прошедшие через огонь сражений. Они символизируют мощь и доблесть Красной Армии.

На экранах, размещенных на Красной площади, а также на здании Исторического музея игроки увидят 85-метровую скульптуру «Родина-мать зовет!» из Волгограда — один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной.

Чтобы усилить эффект погружения, художники добавили интерактив: на заднем плане пролетают голуби — символ мирного времени, а со стороны Покровского собора в сторону Исторического музея проносятся самолеты, будто бы заходя на исходную позицию перед парадом.

Разработчики также продумали для «ангара» особое музыкальное сопровождение, усиливающее ощущение торжественности. В качестве саундтрека прозвучит композиция «Священная война» в исполнении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга, а 9 Мая в игре будет играть праздничный гимн «День Победы» Давида Тухманова.

Фото: Пресс-служба ГК "Леста Игры"

Новый «ангар» продолжает традицию патриотических проектов, которые «Леста Игры» проводит в регионах России и Белоруссии. Разработчики «Мира танков» уже создавали «ангар» на Мамаевом кургане, реконструировали танковый парад на 9 Мая, а также записывали песню «Священная война» с хором ветеранов и голосом «Бессмертного полка» Михаилом Гавриловым.

В «Мире кораблей» в прошлом году появился тематически украшенный порт Владивосток, воссозданный на основе фотографий 1945–1950 годов. Также в 2024-м «Мир кораблей» запустил серию документальных фильмов о блокаде Ленинграда.