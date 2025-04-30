Армия дедушки Хо: как над Сайгоном взвился красный флаг

50 лет назад завершилась война во Вьетнаме, с перерывами продолжавшаяся 20 лет. Спешная эвакуация оккупантов и их приспешников из Сайгона поставила точку в этом противостоянии. Как это было, вспоминали «Известия».

Два Вьетнама

Много лет вьетнамцы боролись с колониальной зависимостью от далекой и ненавистной Франции. Повстанцев возглавлял Хо Ши Мин — вождь вьетнамских коммунистов, политик советской ориентации. В августе 1945 года весь Вьетнам получил фактическую свободу. Хо Ши Мин надеялся, что после Второй мировой французы не будут претендовать на колониальную власть над Индокитаем.

Председатель ЦК Партии трудящихся Вьетнама, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин. 1957 год Фото: ТАСС/Алексей Стужин

Но началась девятилетняя война за независимость, в результате которой Париж был вынужден согласиться с разделом Вьетнама на Север (подконтрольный коммунистам) и Юг (он оставался профранцузским). США поддерживали правительство Южного Вьетнама, наводненного американскими военными советниками. Там началась партизанская война за объединение Вьетнама. Коммунистам уже в то время явно симпатизировало большинство вьетнамцев и на севере, и на юге.

Война после провокации

Еще в годы президентства Джона Кеннеди в Америке возникла влиятельная «партия войны», настаивавшая на немедленном вторжении на территорию Вьетнама. Иначе остановить «советскую угрозу» в Азии, по их мнению, было невозможно. 2 и 4 августа 1964 года произошел так называемый Тонкинский инцидент — боестолкновение американского эсминца «Мэддокс» и торпедных катеров Северного Вьетнама в Тонкинском заливе. Есть убедительная гипотеза (с ней согласны и многие американские исследователи), что этот бой был провокацией со стороны США, которые получили повод для вторжения в Северный Вьетнам. По крайней мере, атаки вьетнамских катеров 4 августа не было, на этом факте сегодня сходятся почти все историки. Таким образом, агрессия против «красного Вьетнама» началась с фальсификации.

Фото: Global Look Press/Consolidated Howard C. Breedlove Американские солдаты во время боя во Вьетнаме. 1967 год

Полномасштабное вмешательство вооруженных сил США в конфликт началось уже после убийства Кеннеди, по приказу президента Линдона Джонсона, весной 1965 года. К Рождеству во Вьетнам перебросили около 200 тыс. американских военных. В будущем несколько лет их численность только увеличивалась. Казалось, что у Вьетнама, не имевшего серьезной военной промышленности, нет никаких шансов отстоять независимость. В первые годы новой войны армии США и Южного Вьетнама организовали несколько наступательных операций на север, активно проводили кровавые контрпартизанские операции, пытались отрезать повстанцев в Южном Вьетнаме от налаженных баз снабжения в Лаосе. Сражения шли с переменным успехом и с бóльшими потерями среди американцев, чем ожидалось. Власти США предполагали перенести тяготы войны на армию Южного Вьетнама, но это не удавалось. Для большинства вьетнамцев деятельность американцев в их стране была просто оккупацией.

Братская помощь

Разумной оказалась вьетнамская политика Советского Союза. Она проходила под лозунгом, который озвучил Дмитрий Устинов, секретарь ЦК по оборонной промышленности: «Брат не оставляет брата в беде». Советский Союз поставлял вьетнамцам зенитные ракетные комплексы, танки, самолеты, стрелковое вооружение. Советские военные специалисты помогали вьетнамским солдатам и офицерам освоить эту технику, оказывали влияние на действия штаба. Немало неприятностей американцам создавали советские истребители МиГ-17, освоенные вьетнамскими летчиками. Им удалось сбить полторы сотни американских «стервятников».

Фото: ТАСС/Лев Портер Летчик перед боевым вылетом на истребителе МиГ-17. 1 октября 1967 года

Но прямого участия в сражениях граждане СССР не принимали. Разумеется, Москва помогала средствами дипломатии и пропаганды — и тоже весьма эффектно. «Руки прочь от Вьетнама», — этот лозунг в те годы знали все. Действия американцев осуждали по всему миру. Да и в самих США росло антивоенное движение. Помогала и разведка. В первые годы американской агрессии Вьетнаму оказывал значительную помощь и коммунистический Китай.

Воздушная тревога в ходе вьетнамской войны. На снимке — зенитно-ракетный комплекс, произведенный в СССР Фото: ТАСС/Валентин Соболев

Но решающим стало использование во Вьетнаме современных зенитно-ракетных комплексов. Американская авиация несла тяжелые потери, и Вашингтон понимал, что в случае затягивания войны уровень техники, которая попадала из Москвы на вооружение вьетнамской армии, будет только расти, а лучшие американские летчики будут гибнуть...

Преемники Хо Ши Мина

В 1969 году Северный Вьетнам впервые предпринял масштабную наступательную операцию. Напряжение военного противостояния возрастало. 2 сентября умер Хо Ши Мин, его преемниками в правительстве и в партии стали Тон Дык Тханг и Ле Зуан. В разработке наступления важнейшую роль играл министр обороны Во Нгуен Зяп. Тогда воинам армии «дедушки Хо» (как называли его во всем мире сочувствовавшие делу социализма левые) не удалось выполнить боевую задачу и овладеть всем Вьетнамом, но они продемонстрировали, что умеют атаковать, что способны вести современную войну. Для американцев это наступление стало серьезным предупреждением.

Первый секретарь Центрального комитета Партии трудящихся Вьетнама Ле Зуан во время посещения воинской части. 1967 год Фото: РИА Новости

Для победы заокеанским гостям не хватало и простого уважения к собственным союзникам. Они относились ко всем вьетнамцам как к людям второго сорта. И вьетнамцы отвечали им скрытым недоверием. Для них они были просто новыми колонизаторами, которые собираются поработить вьетнамский народ.

Армия преступников

Военные преступления американцев быстро настроили против американцев даже тех вьетнамцев, которые не были сторонниками коммунистической партии «дедушки Хо». Американский отряд «Тигр» специализировался на борьбе с партизанами. Они занимались не только пытками и массовым уничтожением крестьян в партизанских районах. «Тигры» отрезали у пленных вьетнамцев уши и делали из них ожерелья. Не меньшим варварством было применение химического оружия. Американские летчики распылили над лесистой территорией Южного Вьетнама 77 млн л гербицида «Эйджент Ориндж», который должен был уничтожить джунгли, где прятались партизаны. После распыления яда погибли 4 млн вьетнамцев. Последствия ощущаются и в наше время. Рождаются люди с врожденными заболеваниями, нередки преждевременные смерти. Пострадали от химии и сотни американских военных.

Американский самолет распыляет гербицид «Эйджент Ориндж» над лесами Вьетнама. 1966 год Фото: AP Photo/Department Of Defense

Многие американские преступления во Вьетнаме до сих пор малоизвестны. Зато миллионы людей помнят, что 16 марта 1968 года солдаты роты «Чарли» 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США вошли во вьетнамскую деревню Сонгми и полностью ее уничтожили. Погибло 504 мирных жителя, многие — после пыток, а женщины — после изнасилований. Эта трагедия известна. А сколько схожих случаев хранит только окровавленная и обожженная земля в джунглях?

Фото: TASS/Zuma Американский солдат поджигает хижину во вьетнамской деревне

В памяти вьетнамцев навсегда останутся и ковровые бомбардировки, и напалм, сжигающий джунгли и деревни. На вьетнамцев вылили 500 тыс. тонн напалма. Американские летчики специально сжигали рисовые поля, чтобы вызвать голод. Поэтому так важна была в те годы и продовольственная помощь из СССР.

Фотография «Казнь в Сайгоне». 1 февраля 1968 года Фото: AP Photo/Eddie Adams

Символом войны стала фотография «Казнь в Сайгоне», получившая в Штатах Пулитцеровскую премию. На ней запечатлен начальник полиции Южного Вьетнама, расстреливающий вьетконговского партизана. Жестокость южновьетнамских военных и полицейских была частью американского плана — запугать противника. Но вьетнамцы оказались стойкими. Они десятки лет воевали в джунглях, были терпеливы и непритязательны. К тому же их объединяла идея изгнать американцев с родной земли.

Развязка противостояния

Американцы потеряли во Вьетнаме около 60 тыс. военнослужащих. В 1968 году на президентских выборах в США победил республиканец Ричард Никсон. Ключевым пунктом его предвыборной программы считалось обещание завершить войну на «почетных условиях». О другом американцы в то время уже и не мечтали, понимая, что полный контроль над Вьетнамом будет стоить им сотни тысяч солдатских жизней. В начале 1970-х вьетнамская операция стала крайне непопулярной в Штатах. Антивоенные демонстрации собирали десятки тысяч людей и проводились практически ежедневно.

Бойцы Вьетнамской народной армии на привале во время войны во Вьетнаме. 1967 год Фото: ТАСС/Лев Портер

Оплотом американцев оставалась столица Южного Вьетнама — Сайгон. В 1972 году войска Северного Вьетнама начали новое наступление. Южный Вьетнам потерял часть территории. Вскоре в Париже начались переговоры между воюющими сторонами. 27 января 1973 года они подписали мирное соглашение, по которому американцы обязались покинуть Вьетнам. В марте в Южном Вьетнаме не оставалось ни одного американского военного подразделения. Вашингтон продолжал оказывать Южному Вьетнаме военную и финансовую помощь. Но без поддержки американской армии войска Южного Вьетнама оказались деморализованными. А «северяне» продолжали наступление. Их армию пополняли жители Южного Вьетнама. В апреле 1975 года войска «вьетконговцев» подошли к Сайгону. К тому времени пять южновьетнамских генералов покончили с собой. В районе Сайгона воины Северного Вьетнама захватили у противников американского вооружения на $5 млрд. 30 апреля 1975 года над Сайгоном подняли красный флаг. Вьетнам снова стал единым. В эти дни американское общество было потрясено кадрами беспорядочного бегства дипломатов и военных из посольства в Сайгоне — на вертолетах. Никакие пропагандистские уловки не могли прикрыть того, что США во Вьетнаме потерпели болезненное поражение.

Новый Вьетнам

В 1976 году на карте мира появилась новая страна — Социалистическая Республика Вьетнам, объединившая и северные, и южные области. А город Сайгон в том же году переименовали в честь Хо Ши Мина.

Солдаты Северного Вьетнама у Дворца Независимости в Сайгоне. 30 апреля 1975 года Фото: AP Photo/Yves Billy

Вьетнамцы отстояли право на суверенное развитие. Америка на несколько лет погрузилась в депрессию, а международный авторитет Советского Союза вырос. Вьетнам показал: Вашингтон не может претендовать на мировую гегемонию, а коммунистическая идея всё еще способна объединять миллионы людей. Победа «красного Вьетнама» предопределила быстрое развитие этой страны: сначала — с помощью СССР, а после 1991 года — в результате удачных рыночных реформ, совместивших власть компартии с элементами частного бизнеса. Полвека спустя почти все раны войны зарубцевались, хотя и в наше время мирные вьетнамцы иногда подрываются на минах, которыми американцы старались «нашпиговать» джунгли.

Вьетнамцы нашли свой путь и в экономике, и в политике. Современный Вьетнам — в числе мировых лидеров по росту экономики и снижению уровня бедности.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»