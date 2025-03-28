Игольный дом: как зарабатывают миллионы на портных из Вьетнама и Индии

Полиция Подмосковья регулярно «накрывает» подпольные швейные цеха с иностранцами-нелегалами. Очередной рейд выявил масштабное производство одежды в деревне Ожерелки Орехово-Зуевского района. Нарушителей обещают выдворить на родину, организовавшую нелегальный бизнес гражданку Вьетнама привлекли к уголовной ответственности, а вот российские выгодоприобретатели отделались легким испугом. «Известия» нашли несколько мест в Подмосковье, где закрытые полицией цехи с вьетнамцами возрождаются, словно мифическая птица Феникс. Как устроены нелегальные швейные фабрики — в нашем расследовании.

Трижды в одну воронку

Цех с нелегальным производством одежды, выявленный в конце марта подмосковными полицейскими, располагался в деревне Ожерелки. В одном из нежилых помещений силовики обнаружили целый отряд портных из Вьетнама.

Фото: t.me/mediamvd

«Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства 12 уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии, которые незаконно работали в швейном цехе по производству трикотажных изделий, расположенном на территории подмосковной деревни Ожерелки» , — говорится в сообщении официального представителя ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой. Большинство иностранцев находились в России нелегально — составлены протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ, девять из них также привлечены по ст. 18.8 КоАП РФ. На нарушителей наложен штраф с административным выдворением за пределы страны.

«За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ привлечен работодатель. В настоящее время деятельность цеха приостановлена» , — заверили в полиции.

Между тем это не первый рейд в Ожерелках. Ранее здесь дважды пресекалась деятельность иностранных швей — в марте–апреле 2023 года (задержаны 14 граждан Вьетнама) и в сентябре 2022-го (задержаны 13 иностранцев).

Фото: t.me/mediamvd

В администрации Орехово-Зуевского городского образования «Известиям» лишь подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье об организации нелегальной миграции после последнего рейда. По вопросам редакции, касающимся привлечения к ответственности бенефициаров бизнеса, в администрации рекомендовали обратиться в УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу.

Дачи за высоким забором

Судя по адресам последних рейдов полиции, существенная доля «фабрик-общежитий» для выходцев из Юго-Восточной Азии приходится на Раменский район Подмосковья. «Известия» направили запрос в администрацию городского образования для разъяснения ситуации, но на момент публикации ответа не получили.

Как правило, производство размещается в дачных некоммерческих товариществах, что существенно затрудняет их выявление.

— Главное правило — размещать цеха в домах возле оживленных трасс, где шумно, где соседи точно не пожалуются, либо на самой окраине, вдали от посторонних глаз. Этот бизнес очень уязвим из-за жалоб местных жителей, — объяснил источник в правоохранительных органах.

Фото: t.me/mediamvd

Еще одно часто используемое «цеховиками» место размещения рабсилы — складские помещения.

— Объемы часто огромные, материал подвозят несколько раз в неделю. Иногда требуются условия для подвоза товара, большое количество воды, мощная канализация — всё это требует особых условий, и дача с септиком не подойдет для таких целей. Это могут быть бывшие автомойки, помещения строительных компаний, автомобильных сервисных центров.

Также цеха нередко располагаются на территории бывших заводов, в офисных центрах. Но бывают и экзотические точки — например, в Ногинске полиция нашла швейную фабрику в здании бывших лечебно-трудовых мастерских (Краснослободская ул., 16). Это деревянное здание постройки первой половины прошлого века. В 2023 году 10 граждан Сирии занимались здесь пошивом спецодежды, разумеется, нелегально.

Выгоднее наркобизнеса

Эксперт «Известий» из швейной отрасли считает модель работы теневых «цеховиков» крайне выгодной.

— Очень прибыльно — не платятся налоги работодателем, нелегальные работники на раскрое и швеи тоже не платят налоги, — говорит владелица сети легальных швейных производств, пожелавшая остаться неназванной. — Там в ходу наличка, смены от 8 до 12 часов. Работник в среднем обходится владельцу в 4 тыс. за сутки. Живут, как правило, в соседнем с цехом помещении.

Собеседница отметила, что сегодня чаще привлекают к такому производству не вьетнамцев, а граждан Индии, Таджикистана и Киргизии.

Фото: t.me/mediamvd

— Граждане Индии потрясающе трудоспособны, за смену один человек может пошить больше 30 штук спортивных брюк в зависимости от сложности модели, — говорит предприниматель. — Это зависит от квалификации.

По ее словам, работают и россиянки, но вахтовым методом.

— Например, из Иваново девочки приезжают на месяц, зарабатывают здесь, а потом возвращаются к себе на фабрики в город невест.

Что и где реализуется

Со слов источника, изготовленная кустарями продукция реализуется на рынках и и через интернет.

— В основном это спортивные костюмы, платья, блузки, куртки, пальто, брюки, пиджаки, юбки, футболки, худи и поло. Сырье приобретается на Сельскохозяйственной улице в Москве. Это огромный рынок тканей, фурнитуры, ниток, трикотажа и так далее. Многие там торгуют за нал и через переводы. Серьезным покупателям предложат дешево приобрести «криво» растаможенные ткани любого качества.

Фото: t.me/mediamvd

Как говорит эксперт, такие игроки на рынке наносят существенный ущерб легальным производителям.

— Честный предприниматель платит налоги, зарплату, аренду. Соответственно, у него прайс значительно выше, хотя по факту качество может быть таким же, как у нелегалов.

По ее мнению, для наведения порядка в этой сфере следует ужесточить контроль, в первую очередь со стороны правоохранителей, в том числе в области установки кассовых аппаратов.

Проблема контрафакта

Защитить бренд от подделок еще сложнее, считает эксперт.

— Подделывают сейчас всё — кнопки, бирки, ярлыки, и даже цифровые штрихкоды, — говорит фабрикант. — Известны случаи, когда такой товар поставляли прямо в бутики на Тверской и Кутузовском. Ткани по структуре, плотности, цвету очень похожи на «фирму». Покупается брендовая вещь в ходовом размере, ее распарывают, конструктор создает лекало с градацией по всем размерам в специальной компьютерной программе. Отшивают пробные модели, и если всё «окей», запускают производство по всему размерному ряду.

Проблема производства, ввоза и сбыта фальсифицированных и контрафактных товаров существует в России с начала 90-х годов прошлого века, рассказал «Известиям» юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Фото: t.me/mediamvd

— 20 лет основными площадками для производства и реализации фальсифицированной одежды являлись крупные рынки, такие как Черкизовский, — рассказывает собеседник «Известий». — Такие места объединяли в себе как производственные мощности, где осуществлялся пошив фальсифицированных изделий, так и сбытовые. Однако на сегодняшний день крупнейшими площадками, через которые реализуются контрафактные и фальсифицированные товары, выдаваемые за продукцию известных мировых брендов, стали маркетплейсы.

Контроль за происхождением товаров маркетплейсами практически не ведется, а если и ведется, то носит крайне формальный характер, считает юрист.

— Зачастую продажу таких товаров осуществляют либо фирмы-однодневки, которые прекращают свою деятельность после реализации значительных партий фальсификата, либо индивидуальные предприниматели-дроперы, через которых реализуются такие изделия.

Что обещают вьетнамцам