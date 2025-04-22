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В Москве число индивидуальных предпринимателей выросло на 7%

ДЭПР: число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 7%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам I квартала 2025 года составило почти 461 тыс. Это на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известиям» 22 апреля в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Москва активно развивает различные цифровые сервисы, с помощью которых стало проще зарегистрировать бизнес, сдавать отчетность, проводить платежи, вести бухгалтерию и поиск клиентов, взаимодействовать с потребителями. Росту числа предпринимателей способствуют и меры поддержки от города: гранты и субсидии, отсрочка по оплате арендных платежей, консультационная поддержка.

Около трети индивидуальных предпринимателей в Москве — 142,8 тыс. человек — работают в торговле, при этом почти 80% из них занимаются розничной продажей. Более 13% зарегистрированы в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, что составляет 61,1 тыс. ИП.

В области операций с недвижимостью трудится 52,5 тыс. предпринимателей, что соответствует 11,4% от общего числа ИП в столице. Также популярны сферы информации и связи, где задействованы 7,8%, или 35,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Транспортировкой и хранением занимаются 7,4%, что составляет 34,2 тыс. ИП.

Среди отраслей, демонстрирующих наибольший рост числа индивидуальных предпринимателей, выделяются культура, спорт и организация досуга и развлечений: за год их количество увеличилось почти на 12%.

В тройку лидеров по приросту также вошли операции с недвижимостью, где рост составил более 11%, и строительство и административная деятельность, в которых число предпринимателей увеличилось почти на 10,7%.

Индивидуальные предприниматели — это еще и работодатели. По итогам I квартала 2025 года среднесписочная численность работников у столичных ИП составила почти 160 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

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