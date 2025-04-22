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Спрос на монтажников в дорожной сфере увеличился на 135%

Исследование: работодатели готовы платить монтажникам до 120 тыс. рублей в месяц
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Количество вакансий в сегменте дорожного строительства увеличилось на 18% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Это связано с активным развитием дорожной инфраструктуры по всей стране. Об этом аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали «Известиям» 22 апреля.

По данным сервиса, наиболее востребованными оказались монтажники — число вакансий для этих специалистов выросло на 135%. Работодатели готовы платить квалифицированным монтажникам в среднем 119 584 рубля в месяц. Второе место по темпам роста заняли дорожные рабочие — спрос на них увеличился на 106% при средней зарплате 75 269 рублей. Инженеры в сфере дорожного строительства заняли третью строчку с приростом вакансий на 94% и средним окладом 86 905 рублей.

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Среди других востребованных профессий аналитики отмечают водителей грузового транспорта — +31% вакансий, 96 359 рублей и разнорабочих — +13%, 80 810 рублей. Средняя зарплата в отрасли составила 93 119 рублей, что на 5% выше показателей прошлого года.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали арматурщики — их средняя зарплата составила 136 484 рублей, что больше на 58% в сравнении с прошлым годом. За ним следуют монтажники (119 584 рубля, +21%), машинисты спецтехники (97 692 рубля, +2%), сварщики (91 442 рубля, +24%) и бетонщики (91 400 рублей, +9%).

Эксперты связывают рост спроса на дорожных строителей с реализацией масштабных инфраструктурных проектов по всей России. Увеличение зарплатных предложений свидетельствует о высокой конкуренции среди работодателей за квалифицированные кадры в этой сфере.

Ранее, 30 марта, управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал «Известиям», как действовать, если есть желание сменить работу. По его словам, ни в коем случае не стоит уходить «в никуда», потому что велик риск долго просидеть без дела, так как рынок труда на данный период времени немилостив к среднему и высшему звену. Он также рекомендует не переходить туда, куда зовут бывшие коллеги и начальники.

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