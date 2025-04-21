Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей, сообщил 21 апреля корреспондент «Известий» из зала суда.
«Суд признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — указано в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Правонарушение по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ подразумевает «Нарушение порядка ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации».
17 марта сообщалось, что мессенджеру Telegram грозит штраф до 4 млн рублей в случае отказа на требование Роскомнадзора удалить запрещенные наборы стикеров. В Роскомнадзоре отметили, что два набора стикеров, содержащих нацистскую и экстремистскую символику, были внесены в Единый реестр запрещенной информации на основании решения суда.
До этого, 7 марта, Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. Как уточнил корреспондент «Известий» из зала суда, компания не удалила рекламу алкогольной продукции, тем самым, склонив несовершеннолетних к противоправной деятельности.