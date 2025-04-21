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Патрушев обсудил с губернатором Ставропольского края ход весенних полевых работ

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Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, в ходе которой обсуждались развитие агропромышленного комплекса региона и реализация национальных проектов в области экологии.

Федеральная господдержка агропромышленного комплекса в текущем году выросла на 1 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом и составила почти 5 млрд рублей. Ставропольский край демонстрирует рост по значительной части показателей в сфере сельского хозяйства. Так, например, производство молока в 2024 году составило почти 570 тыс. т, что выше, чем годом ранее. За январь – март текущего года произведено почти 60 тыс., это на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как указал Владимиров, в настоящее время в регионе активно ведутся весенние полевые работы, аграрии занимаются севом ранних яровых культур. Засеяно почти 450 тыс. га — это кукуруза и подсолнечник. Сейчас ведется сев сахарной свеклы. Основная часть озимых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии региона обеспечены всем необходимым для посевной кампании.

Одной из ключевых задач в сельском хозяйстве является импортозамещение. По словам Владимирова, при посеве зерновых культур аграрии используют 100% семян отечественного производства.

На встрече также обсудили работу в природоохранной сфере. В рамках нацпроекта «Экология» с 2019 по 2024 год в Ставропольском крае реализованы мероприятия трех федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение лесов». Общий объем финансирования составил более 1,3 млрд рублей. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Ставропольский край принимает участие в федеральных проектах «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».

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12 апреля Патрушев в ходе рабочей поездки в Ростовскую область также обсудил с врио губернатора Юрием Слюсарем посевную кампанию и реализацию национальных проектов в сфере экологии и продовольственной безопасности. Днем ранее на совещании по проведению сезонных полевых работ в России и в регионе он отметил, что посевная площадь в России в 2025 году увеличится и составит порядка 84 млн га.

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