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Названы самые высокооплачиваемые профессии во фрилансе

Исследование: среди фрилансеров самый высокий доход у программистов, маркетологов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Среди фрилансеров наиболее высокий доход получают программисты, маркетологи, копирайтеры. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff, с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля. Эксперты сравнили два периода: с апреля 2023 по март 2024 года и с апреля 2024 по март 2025 года.

Программисты зарабатывают в среднем 200 тыс. рублей в месяц. Это на 33% выше, чем годом ранее. Маркетологи — 105 826 рублей (+27%), копирайтеры — 62 202 рубля (+40%). Вместе с тем доходы дизайнеров остались на уровне прошлого года — около 64 тыс. рублей.

Кроме того, доходы онлайн-преподавателей растут в отдельных регионах, но всё равно остаются самыми скромными по стране — около 41 тыс. рублей (+21%).

Event-менеджеры столкнулись с падением среднего дохода на 25% — несмотря на почти четырехкратный рост числа специалистов в этой категории.

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Почти во всех регионах программисты остаются самой высокооплачиваемой категорией, а маркетологи стабильно занимают второе место и по численности, и по заработкам. По информации аналитиков, копирайтинг актуален в Москве, Татарстане и Новосибирске — там фрилансерам этой категории удается зарабатывать заметно выше средней планки. При этом в Екатеринбурге доходы копирайтеров упали более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем event-менеджеры и преподаватели — наименее популярные и финансово успешные профессии во фрилансе, особенно в регионах.

«Мы видим, что рынок фриланса в регионах становится всё более зрелым. Специалисты выходят за пределы локального спроса и всё активнее работают с компаниями из других регионов. Это приводит к выравниванию доходов между центром и регионами, как минимум в цифровых профессиях», — отметил генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.

Вместе с тем он уточнил, что востребованность специалистов зависит не столько от их географии, сколько от уровня навыков и способности адаптироваться к новым условиям — от удаленной коммуникации до гибких налоговых режимов. По его мнению, этот тренд будет усиливаться.

10 января сообщалось, что большинство опрошенных россиян (57%) намерены активно уделять внимание своей карьере в 2025 году. При этом год назад тратить больше времени на работу собирались 65% респондентов. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков hh.ru.

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