Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Крымом за 40 минут
Мир
Путин заявил о провале попыток Запада нанести РФ поражение на поле боя
Мир
В МИДе указали на отсутствие ограничений на культурное сотрудничество с США
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
Путин указал на необходимость соблюдать сроки восстановления новых регионов
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Мир
Трамп намерен посетить похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В МИД РФ отметили усилия папы Франциска по защите духовных ценностей
Общество
Путин заявил о появлении на черном рынке западного оружия для Киева
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Общество
Путин назвал чрезвычайно важной работой расселение людей из аварийного жилья
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Общество
Россия и Казахстан обсудили в Тверской области сохранение исторической памяти о ВОВ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

ПК недорого: цены на гаджеты в РФ снизились на 10-20%

В чем причина удешевления электроники и что ждать в перспективе
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%. Тренд начали фиксировать еще в начале года, но в марте-апреле он продолжился, рассказали «Известиям» продавцы электроники. Самое большое сокращение стоимости на лэптопы — до 20%: девайсы дешевеют на фоне укрепления рубля, ожиданий товаров по новой цене и очистки складов от купленной ранее техники, объясняют эксперты.

Насколько подешевела электроника

О том, что цены на гаджеты в первой половине весны по сравнению с зимними месяцами 2025 года сократились на 10–20%, «Известиям» рассказали источники, близкие к ритейлерам и дистрибуторам, а также эксперты. Примерно настолько упала стоимость наушников, ноутбуков, смартфонов и другого, отметил источник, близкий к одному из импортеров электроники.

Диапазон снижения цен на технику в первой половине весны действительно таков — возможно, в каких-то категориях стоимость и растет, но почти незаметно, согласен другой источник, близкий к одному из ритейлеров.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем, за последние полтора месяца цены в наиболее популярных категориях электроники сократились примерно на 15%. Эксперт отметил, что это продолжение тренда, обозначившегося в январе-феврале.

Снижение курса доллара привело к тому, что сначала небольшие продавцы сократили стоимость, а затем их примеру вынуждены были последовать крупные — чтобы не допустить остановки продаж, которые и без того оставляют желать лучшего на фоне снижения доступности кредитов, объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Отсюда бесчисленные распродажи, акции и скидки в магазинах электроники. К тому же, в Россию начинает пребывать техника, закупленная по новым ценам — складские площади под нее надо освобождать, добавил он.

Собеседники «Известий» особо выделяют ноутбуки — в марте и начале апреля по сравнению с январем-февралем цены на них рухнули до 20%. Сейчас многие торговые сети вынуждены распродавать эти гаджеты, закупленные по повышенному курсу доллара в конце 2024 года себе в убыток, сетует источник «Известий» в одном из вендоров. При этом в РФ уже доставляются партии товара, приобретенного после укрепления рубля, а склады и полки в магазинах надо освобождать, указывает он.

Вылетели в трубку: в России рухнули продажи смартфонов
Их реализация снизилась более чем на 20% — это одно из крупнейших падений в истории рынка

По словам источника, закупки перед новым годом оказались избыточными: из-за высокой ставки ЦБ доступ покупателей к кредитам сейчас затруднен, а потребители, для которых покупка нового ноутбука не критична, выжидают, надеясь на дальнейшее укрепление рубля и снижение цен, утверждает он.

В марте — начале апреля 2025 года по сравнению с предыдущими месяцами, розничная стоимость ноутбуков снизилась до 20%, отмечает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

Впрочем, как отмечает бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк, о повальном падении цен на ноутбуки речи не идет.

— Это не является устойчивой тенденцией, а свидетельствует, скорее, о маркетинговых активностях или распродаже ритейлеров, — утверждает он.

В «М.Видео-Эльдорадо» связывают снижение средней стоимости с обновлением ассортимента, укреплением курса рубля, изменением условий поставок и широкой промоактивностью, обеспечивающей дополнительную доступность устройств для покупателей.

По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, тенденция на коррекцию цен обусловлена, во-первых, стабилизацией курса валют и, как следствие, снижением курса доллара. А во-вторых, некоторым превышением складских запасов дистрибуторов на фоне общего снижения потребительской активности на рынке, сказал он «Известиям».

— В I квартале 2025-го мы отметили уменьшение объемов продаж примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с замедлением экономического роста, вызванным действиями правительства по сдерживанию инфляции. Мы видим переориентацию средств покупателей в сбережения и депозиты, а также снижение доступности кредитных средств по сравнению с прошлым годом, — отметил он.

В Wildberries «Известиям» сказали, что цены на маркетплейсе определяет исключительно продавец, но в компании в последние недели действительно наблюдают падение стоимости ноутбуков, планшетов и смартфонов.

— При этом мы не отмечаем четкой привязки к категории или к конкретной модели. Частично снижение объясняется укреплением рубля. Наибольшее влияние колебания курса оказывают на такие товары, как смартфоны (в частности, Apple, Samsung), планшеты, беспроводные наушники, а также на нишевую бытовую технику, например от Dyson, — добавили там.

Весна — обычный «несезон» для продаж ноутбуков, этот вид техники можно не менять и не обновлять достаточно долго, если не требуется ремонт, рассказал представитель «Связь.ОН». По его словам, ожидания некоторых игроков инвестиционного спроса на дорогую технику в целом не оправдались, на продавцов давит высокая ключевая ставка и потребность в собственных средствах на новые закупки.

Будут ли цены снижаться дальше

Часть торговых сетей сейчас торгует ноутбуками в убыток, согласен Эльдар Муртазин. В I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024 года реализация этих устройств упала практически на треть, утверждает он. Многие гаджеты закупались и ввозились в РФ в декабре по курсу примерно 105 рублей за доллар, но в последние недели он составляет около 85 рублей и небольшие компании начали завозить в РФ ноутбуки по новой стоимости, отметил эксперт.

Но такой гибкости лишены крупные розничные сети, утверждает эксперт. Снижение цен на ноутбуки — итог конкуренции между продавцами разных масштабов и форматов на российском рынке, возникшая после введения параллельного импорта, добавил он.

Цены на электронику будут снижаться и дальше в случае улучшения геополитической ситуации, считает Денис Кусков. В этом случае ушедшие из РФ компании, скорее всего, начнут возвращаться на рынок, что повлечет за собой «спрямление» цепочек поставок, то есть исключение из них посредников, а также нормализацию платежных схем. Всё это наряду с укреплением рубля может привести к дальнейшему снижению стоимости электроники, полагает он.

Правильным курсом: в РФ начали снижаться цены на импортную электронику
Стоит ли ждать уменьшения стоимости и других иностранных товаров из-за укрепления рубля

Среднее по рынку сокращение цен идет за счет небольших продавцов, доля которых достаточно высока — они быстрее реагируют на укрепления рубля, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. До лета они будут стабильными, а дальше, если курс доллара не будет расти, стоимость может снизиться еще максимум на 10%, полагает эксперт. Не исключено, к осени может даже произойти небольшая коррекция в сторону повышения, добавил он.

— Дальнейшего падения цен от поставщиков ожидать не стоит, — полагает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина. — В то же время спрос упал на 40–50%. Среди основных причин можно выделить прекращение продаж в кредит, на долю которых обычно приходится до 30% всех покупок электроники. Кроме того, многие предпочитают держать деньги на депозитах ввиду высокой ключевой ставки, в результате чего откладывают приобретение новой техники.

В ближайшие месяцы на корректировку цен могут повлиять макроэкономические факторы, в том числе окрепший рубль. При этом стоит отметить, что преддверие майских праздников — это время традиционного снижения покупательской активности, добавил Артур Махлаюк.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025