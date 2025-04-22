ПК недорого: цены на гаджеты в РФ снизились на 10-20%

Цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10–20%. Тренд начали фиксировать еще в начале года, но в марте-апреле он продолжился, рассказали «Известиям» продавцы электроники. Самое большое сокращение стоимости на лэптопы — до 20%: девайсы дешевеют на фоне укрепления рубля, ожиданий товаров по новой цене и очистки складов от купленной ранее техники, объясняют эксперты.

Насколько подешевела электроника

О том, что цены на гаджеты в первой половине весны по сравнению с зимними месяцами 2025 года сократились на 10–20%, «Известиям» рассказали источники, близкие к ритейлерам и дистрибуторам, а также эксперты. Примерно настолько упала стоимость наушников, ноутбуков, смартфонов и другого, отметил источник, близкий к одному из импортеров электроники.

Диапазон снижения цен на технику в первой половине весны действительно таков — возможно, в каких-то категориях стоимость и растет, но почти незаметно, согласен другой источник, близкий к одному из ритейлеров.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в среднем, за последние полтора месяца цены в наиболее популярных категориях электроники сократились примерно на 15%. Эксперт отметил, что это продолжение тренда, обозначившегося в январе-феврале.

Снижение курса доллара привело к тому, что сначала небольшие продавцы сократили стоимость, а затем их примеру вынуждены были последовать крупные — чтобы не допустить остановки продаж, которые и без того оставляют желать лучшего на фоне снижения доступности кредитов, объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Отсюда бесчисленные распродажи, акции и скидки в магазинах электроники. К тому же, в Россию начинает пребывать техника, закупленная по новым ценам — складские площади под нее надо освобождать, добавил он.

Собеседники «Известий» особо выделяют ноутбуки — в марте и начале апреля по сравнению с январем-февралем цены на них рухнули до 20%. Сейчас многие торговые сети вынуждены распродавать эти гаджеты, закупленные по повышенному курсу доллара в конце 2024 года себе в убыток, сетует источник «Известий» в одном из вендоров. При этом в РФ уже доставляются партии товара, приобретенного после укрепления рубля, а склады и полки в магазинах надо освобождать, указывает он.

По словам источника, закупки перед новым годом оказались избыточными: из-за высокой ставки ЦБ доступ покупателей к кредитам сейчас затруднен, а потребители, для которых покупка нового ноутбука не критична, выжидают, надеясь на дальнейшее укрепление рубля и снижение цен, утверждает он.

В марте — начале апреля 2025 года по сравнению с предыдущими месяцами, розничная стоимость ноутбуков снизилась до 20%, отмечает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

Впрочем, как отмечает бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк, о повальном падении цен на ноутбуки речи не идет.

— Это не является устойчивой тенденцией, а свидетельствует, скорее, о маркетинговых активностях или распродаже ритейлеров, — утверждает он.

В «М.Видео-Эльдорадо» связывают снижение средней стоимости с обновлением ассортимента, укреплением курса рубля, изменением условий поставок и широкой промоактивностью, обеспечивающей дополнительную доступность устройств для покупателей.

По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, тенденция на коррекцию цен обусловлена, во-первых, стабилизацией курса валют и, как следствие, снижением курса доллара. А во-вторых, некоторым превышением складских запасов дистрибуторов на фоне общего снижения потребительской активности на рынке, сказал он «Известиям».

— В I квартале 2025-го мы отметили уменьшение объемов продаж примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с замедлением экономического роста, вызванным действиями правительства по сдерживанию инфляции. Мы видим переориентацию средств покупателей в сбережения и депозиты, а также снижение доступности кредитных средств по сравнению с прошлым годом, — отметил он.

В Wildberries «Известиям» сказали, что цены на маркетплейсе определяет исключительно продавец, но в компании в последние недели действительно наблюдают падение стоимости ноутбуков, планшетов и смартфонов.

— При этом мы не отмечаем четкой привязки к категории или к конкретной модели. Частично снижение объясняется укреплением рубля. Наибольшее влияние колебания курса оказывают на такие товары, как смартфоны (в частности, Apple, Samsung), планшеты, беспроводные наушники, а также на нишевую бытовую технику, например от Dyson, — добавили там.

Весна — обычный «несезон» для продаж ноутбуков, этот вид техники можно не менять и не обновлять достаточно долго, если не требуется ремонт, рассказал представитель «Связь.ОН». По его словам, ожидания некоторых игроков инвестиционного спроса на дорогую технику в целом не оправдались, на продавцов давит высокая ключевая ставка и потребность в собственных средствах на новые закупки.

Будут ли цены снижаться дальше

Часть торговых сетей сейчас торгует ноутбуками в убыток, согласен Эльдар Муртазин. В I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024 года реализация этих устройств упала практически на треть, утверждает он. Многие гаджеты закупались и ввозились в РФ в декабре по курсу примерно 105 рублей за доллар, но в последние недели он составляет около 85 рублей и небольшие компании начали завозить в РФ ноутбуки по новой стоимости, отметил эксперт.

Но такой гибкости лишены крупные розничные сети, утверждает эксперт. Снижение цен на ноутбуки — итог конкуренции между продавцами разных масштабов и форматов на российском рынке, возникшая после введения параллельного импорта, добавил он.

Цены на электронику будут снижаться и дальше в случае улучшения геополитической ситуации, считает Денис Кусков. В этом случае ушедшие из РФ компании, скорее всего, начнут возвращаться на рынок, что повлечет за собой «спрямление» цепочек поставок, то есть исключение из них посредников, а также нормализацию платежных схем. Всё это наряду с укреплением рубля может привести к дальнейшему снижению стоимости электроники, полагает он.

Среднее по рынку сокращение цен идет за счет небольших продавцов, доля которых достаточно высока — они быстрее реагируют на укрепления рубля, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. До лета они будут стабильными, а дальше, если курс доллара не будет расти, стоимость может снизиться еще максимум на 10%, полагает эксперт. Не исключено, к осени может даже произойти небольшая коррекция в сторону повышения, добавил он.

— Дальнейшего падения цен от поставщиков ожидать не стоит, — полагает руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина. — В то же время спрос упал на 40–50%. Среди основных причин можно выделить прекращение продаж в кредит, на долю которых обычно приходится до 30% всех покупок электроники. Кроме того, многие предпочитают держать деньги на депозитах ввиду высокой ключевой ставки, в результате чего откладывают приобретение новой техники.

В ближайшие месяцы на корректировку цен могут повлиять макроэкономические факторы, в том числе окрепший рубль. При этом стоит отметить, что преддверие майских праздников — это время традиционного снижения покупательской активности, добавил Артур Махлаюк.