Правкомиссия одобрила порядок использования земель лесного фонда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке использования земель лесного фонда для строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, сообщили источники «Известий» 21 апреля в правительстве. Документ есть в распоряжении редакции.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что поправки вносятся в Лесной кодекс.

«Они предусматривают, что гидротехнические сооружения, водоемы, могут быть размещены на территориях земель, относящихся к лесному фонду, только в том случае, если размещение таких объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения», — сказал он.

Эксперт добавил, что перевод земель из состава лесного фонда, предоставленных для указанных целей, в земли особо охраняемых территорий и объектов не допускается.

«Отдельно отмечу, что указанный законопроект направлен на сохранение лесов. Поправки помогут избежать самовольного размещения гидротехнических объектов на территории лесных массивов», — подытожил Груздев.

11 марта адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина предупредила россиян, что при использовании жилого помещения для ведения бизнеса их могут оштрафовать, если их деятельность не отвечает обязательным нормам и требованиям для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах.