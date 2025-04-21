СМИ допустили вступление Канады в Евросоюз

Вхождение Канады в состав Евросоюза (ЕС) маловероятно, но возможно. Об этом 21 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

«Вопрос о членстве в ЕС не будет включен в бюллетень для голосования на выборах в Канаде, которые состоятся в этом месяце, однако опросы показывают, что канадцы заинтригованы идеей присоединения к блоку», — говорится в публикации.

По данным газеты, Канаду и ЕС объединяют не только экономические связи, но и давление, которое на страны оказывают торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

В комментарии Politico профессор кафедры внешней поддержки демократии ЕС в Маастрихтском университете Жизель Боссе подчеркнула, что в состав Евросоюза входят государства, часть территорий которых находится не на европейском континенте.

Профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг сообщил изданию, что Канада соответствует требованиям, предъявляемым к странам ЕС.

Ранее, 28 марта, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена сократить свою экономическую зависимость от США и перестроить свою экономику с учетом политики Трампа. Карни также добавил, что будет отвергать любые попытки ослабить Канаду, а США больше не являются надежным партнером.

Власти Канады 13 марта подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые ввели США на канадские сталь и алюминий. По словам канадских властей, меры, введенные Соединенными Штатами, нарушают обязательства Вашингтона по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) от 1994 года.