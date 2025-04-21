Мужчина взорвал страйкбольную пиротехнику в московской гостинице

В московской гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе мужчина взорвал пиротехническое изделие для страйкбола. Об этом 21 апреля «Известиям» сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В кратчайшие сроки был задержан гражданин, подозреваемый в применении пиротехнического изделия в одном из домов на северо-востоке столицы», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Министерство образования Московской области 2 апреля сообщило, что ученик пятого класса СОШ № 2 в Истре во время урока бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась, в составе имелась некая химическая смесь. Девяти школьникам понадобилась помощь медиков. Истринская прокуратура в тот же день сообщила о проверке по факту взрыва петарды в школе.