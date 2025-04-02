Прокуратура начала проверку по факту взрыва петарды в школе в Московской области
Истринская прокуратура проводит проверку по факту взрыва петарды в школе. Об этом 2 апреля сообщили в ведомстве.
«Истринская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — указано в Telegram-канале ведомства.
По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.
В этот же день министерство образования Московской области сообщило, что ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку с химической смесью. В результате взрыва предмета помощь медиков понадобилась девяти ученикам, одну школьницу госпитализировали.