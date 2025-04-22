Детские выплаты не придут в мае: опубликован график выплат пособий

В мае изменится порядок выплат детских пособий. Сроки передвинулись в связи с длительными майскими праздниками, которые продлятся в общей сложности восемь дней. Как изменится график и когда родители получат деньги на детей за апрель и май 2025 года, рассказывают «Известия».

Обычно выплаты семьям с детьми за текущий месяц осуществляются до 3-го числа следующего месяца. Исходя из этого графика, апрельские пособия должны были начислить не позднее 3 мая. Но так как этот день выпадает на нерабочую субботу, а первое и второе мая также являются нерабочими праздничными днями, то выплаты произведут заранее. Деньги за апрель переведут в среду, 30 апреля.

Таким образом в апреле родители получат пособия дважды — за март и апрель. В мае детские пособия выплачиваться не будут. Следующие начисления поступят 3 июня — в этот период придет майская выплата. Далее выплаты будут начисляться по стандартному графику. Ознакомиться с ним можно на сайте Социального фонда России (СФР).

Там же уточняется, что изменения затронут лишь несколько категорий получателей. По новому графику пособия получат родители в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, семьи военнослужащих, где один из родителей проходит военную службу по призыву. Также досрочная выплата предусмотрена в связи рождением и воспитанием ребенка и по уходу за детьми.

Родителям и будущим мамам, которые впервые подали заявление о назначении детских денежных пособий, выплаты поступят в стандартном режиме — в течение пяти рабочих дней после назначения.

В прошлый раз график детских выплат менялся в связи с новогодними праздниками. Тогда деньги за последний месяц года перевели в конце декабря, незадолго до Нового года.

Ранее «Известия» писали, что с февраля 2025 года размер детских пособий увеличился на 9,5%